ЛЕТО2021 ⟩ Выбираем победителей фотоконкурса от «Народного Радио» и портала Limon!

Сегодня, 13 сентября стартовало пользовательское голосование! Для того, чтобы отдать свой голос за участника конкурса, открой галерею и нажми на значок «Лайк» в нижнем правом углу экрана.

Количество голосов за разных участников не ограничено. Ты можешь проголосовать за все понравившиеся тебе фото! Иконка в виде кубика (также расположена в нижнем правом углу), поможет тебе быстрее перемещаться по галерее.

Если тебе улыбнется удача, получишь в свое распоряжение на целую неделю новейший Nissan Qashqai, а к нему - топливо на 100 евро и специальный подарочный комплект от CITY MOTORS! Также будут разыграны пакет «Сказочные выходные» на две ночи (для двоих взрослых и ребенка) и два пакета на двоих на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься с условиями:

один участник может отправить на конкурс только одно фото ;

; обязательно укажи свое имя и номер телефона , чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы;

, чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы; обязательно укажи в пояснении к фото #ЛЕТО2021 ;

; фотография не будет принята для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься на его публикацию на портале Limon.ee и на страничках в социальных сетях Limon.ee и «Народного Радио»;

ПРИЗЫ:

1-е место:

Неделя пользования новейшим NISSAN QASHQAI, подарочный комплект и топливо на 100 евро от CITY MOTORS!

В твоем распоряжении окажется новейший NISSAN QASHQAI (необходимо наличие водительского удостоверения), специальный подарочный набор от CITY MOTORS и карта на топливо номиналом 100 евро!

2-е место:

Пакет «Сказочные выходные» на двоих взрослых и ребенка в Narva-Jõesuu SPA.

В пакет «Сказочные выходные» входит: две ночи для двоих взрослых и ребенка, медицинская консультация (15 минут), разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже в холодную погоду температура воды в нем 30 °С)

Процедуры для каждого человека (фиксированные процедуры):

Классический ручной массаж спины (20 мин) — 1 процедура

Расслабляющий массаж на водяной массажной кровати QUATTROMANO (20 мин) — 1 процедура

Соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин) — 1 процедура

Аппаратный массаж стоп – 2 процедуры

+1 процедура в подарок по Вашему выбору:

Водный массаж «душ Шарко»

Фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun

Ингаляция

Кислородотерапия

Освежающая аэробика в бассейне

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ НАРОДНОГО РАДИО:

Победителя в этой номинации выбирает диджей «Народного Радио». Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA, 2 кружки, 4 маски и колонка с символикой Народного Радио!

В СПА пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОРТАЛА LIMON:

Победителя в этой номинации выбирает редакция портала Limon. Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA и набор сувениров с символикой Limon.ee.

В СПА-пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем - 30 °С).

Желаем удачи в конкурсе!



