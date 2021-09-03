ЛЕТО2021 ⟩ Выбираем победителей фотоконкурса от «Народного Радио» и портала Limon!

Сегодня, 13 сентября стартовало пользовательское голосование! Для того, чтобы отдать свой голос за участника конкурса, открой галерею и нажми на значок «Лайк» в нижнем правом углу экрана.
Количество голосов за разных участников не ограничено. Ты можешь проголосовать за все понравившиеся тебе фото! Иконка в виде кубика (также расположена в нижнем правом углу), поможет тебе быстрее перемещаться по галерее.
Если тебе улыбнется удача, получишь в свое распоряжение на целую неделю новейший Nissan Qashqai, а к нему - топливо на 100 евро и специальный подарочный комплект от CITY MOTORS! Также будут разыграны пакет «Сказочные выходные» на две ночи (для двоих взрослых и ребенка) и два пакета на двоих на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA.
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься с условиями:
- один участник может отправить на конкурс только одно фото;
- обязательно укажи свое имя и номер телефона, чтобы мы смогли связаться с тобой в случае победы;
- обязательно укажи в пояснении к фото #ЛЕТО2021;
- фотография не будет принята для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
- отправляя фото на конкурс, ты соглашаешься на его публикацию на портале Limon.ee и на страничках в социальных сетях Limon.ee и «Народного Радио»;
Неделя пользования новейшим NISSAN QASHQAI, подарочный комплект и топливо на 100 евро от CITY MOTORS!
В твоем распоряжении окажется новейший NISSAN QASHQAI (необходимо наличие водительского удостоверения), специальный подарочный набор от CITY MOTORS и карта на топливо номиналом 100 евро!
Пакет «Сказочные выходные» на двоих взрослых и ребенка в Narva-Jõesuu SPA.
В пакет «Сказочные выходные» входит: две ночи для двоих взрослых и ребенка, медицинская консультация (15 минут), разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже в холодную погоду температура воды в нем 30 °С)
Процедуры для каждого человека (фиксированные процедуры):
- Классический ручной массаж спины (20 мин) — 1 процедура
- Расслабляющий массаж на водяной массажной кровати QUATTROMANO (20 мин) — 1 процедура
- Соляная хромотерапия Salis в Vip камере Himalayan Cube (20 мин) — 1 процедура
- Аппаратный массаж стоп – 2 процедуры
+1 процедура в подарок по Вашему выбору:
- Водный массаж «душ Шарко»
- Фототерапия с биостимулирующим эффектом аппаратом HydroSun
- Ингаляция
- Кислородотерапия
- Освежающая аэробика в бассейне
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ НАРОДНОГО РАДИО:
Победителя в этой номинации выбирает диджей «Народного Радио». Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA, 2 кружки, 4 маски и колонка с символикой Народного Радио!
В СПА пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем 30 °С).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОРТАЛА LIMON:
Победителя в этой номинации выбирает редакция портала Limon. Пакет проживания на одну ночь в Narva-Jõesuu SPA и набор сувениров с символикой Limon.ee.
В СПА-пакет входит: проживание в номере на двоих, разнообразный завтрак buffet, неограниченное посещение банного центра, бассейна и тренажёрного зала, использование бассейна под открытым небом (даже при холодной погоде температура воды в нем - 30 °С).
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