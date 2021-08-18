АФИША ⟩ Мероприятия в честь Дня восстановления независимости Эстонии

В 30-ю годовщину восстановления независимости Эстонии, 20 августа, помимо Таллинна, но и в других городах — Нарве, Раквере и Тарту пройдут концерты, которые объединит телемост. Из-за коронавирусных ограничений не все желающие смогут попасть на мероприятия, но за праздником можно будет наблюдать посредством прямых трансляций на каналах, например, ERR.

Мероприятия в Таллинне



С 12 августа на площади Вабадузе открыта подготовленная Госканцелярией и музеем Vabamu передвижная фотовыставка «Восстановление независимости Эстонии: 30 лет свободы и ответственности». Выставка рассказывает об истории страны и заставляет задуматься над тем, что есть для Эстонии свобода и демократия. Часть фотографий предоставлена частными лицами, на них запечатлены самые важные для них события последних 30 лет.

18 августа

В 17 часов в парке Лёвенру состоится организованный управой Кристийне концерт. Участвуют Прийт Выйгемаст и Вайко Эплик. Мероприятие бесплатное.

В 18 часов в парке Пардитийги выступит Иво Линна в сопровождении Общеэстонского молодежного симфонического оркестра. Организатор концерта – управа Мустамяэ. Мероприятие бесплатное.

19 августа

10:30–16:00 – веб-конференция «Опыт восстановления государственности сегодня». Организаторы – Госканцелярия и «Клуб 20 августа». Следить за ходом конференции можно через сайт Государственной канцелярии.

В 19:00 управа Хааберсти приглашает всех на концерт к Дневному центру Хааберсти. Выступает популярный ансамбль PS Troika. Мероприятие бесплатное. Посетители должны предъявить COVID-сертификат. Для тех, у кого нет соответствующего документа, будет организовано бесплатное экспресс-тестирование.

20 августа

В 12:00 на рынке Нымме выступит «Квартет Оття Лепланда». Организатор концерта – Tallinna Turud.

12:00–18:00 – Семейный день на Таллиннской телебашне. Во дворе телебашни пройдет выставка военной техники, при желании можно будет пострелять в тире. Кайтселийт проведет имитацию сражения. Спасатели познакомят с правилами безопасного поведения во время пожара и научат находить выход из задымленного помещения. Детей научат делать оригами. Подкрепиться можно будет на уличном фудкорте. Музыкальное сопровождение дня – ученический ансамбль Uurikad, вокальная студия Un Canto и семейный ансамбль Laikre. В 17:00 начнется концерт ансамбля Swingers. Вечер завершится фейерверком. Организатор мероприятия – Tallinna Teletorn.

В 14:00 в центре культуры «Сальме» выступят Иво Линна и Антти Каммисте. Организатор – управа Пыхья-Таллинна.

19:00–00:30 – Всеэстонский ночной певческий праздник Vaba Eesti! на Таллиннском певческом поле. Концерт продлится пять часов, за это время на сцену выйдут 450 музыкантов. Это редкая возможность для каждого стать свидетелем уникального события, ведь такие концерты бывают лишь в честь самых больших праздников.

!NB Для посещения концерта необходим COVID-сертификат. Для тех, у кого его нет, у ворот Mere 19 августа с 13 до 18 часов и 20 августа с 10 до 20 часов будет организовано экспресс-тестирование.

21 августа

14:00–22:00 – Таллиннский семейный день «Воссоединение» на Певческом поле. Мероприятие бесплатное. Необходим COVID-сертификат или экспресс-тестирование на входе.



