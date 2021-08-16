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Какие худые ноги! Первое домашнее фото МакSим после выписки из больницы

МакSим ФОТО: Instagram

Почти два месяца МакSим провела в реанимации. На днях певицу выписали из больницы, так как ее здоровью больше ничего не угрожает. В личном блоге артистка поделилась первым фото, которое сделала в домашней обстановке, пишет Starhit.ru.

38-летняя МакSим опубликовала снимок, на котором видны ее ноги. Артистка очень похудела… В руках звезда держит букет – его прислал телеведущий Дмитрий Борисов. «Спасибо!» – подписала публикацию исполнительница.

Артистка самостоятельно приняла решение долечиваться дома. Звезда больше не могла находиться в клинике, она поскорее хотела увидеть своих дочерей – Марию и Александру.

«С ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять девочек, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего. Марина пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять», – делилась со менеджер певицы Яна Богушевская.

ФОТО: Instagram

Напомним, 19 июня МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За жизнь исполнительницы хита «Знаешь ли ты» боролись лучшие столичные специалисты. К счастью, артистке удалось справиться с недугом, хоть ей еще и предстоит длительная реабилитация.

«В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит! Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы №52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня! Когда они спросили, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца!» – признавалась артистка.


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