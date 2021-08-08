Может ли коронавирус спровоцировать рак — мнение онколога

Врач онколог Михаил Мяснянкин поделился мнением относительно риска развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, cообщает 5-tv.ru.

Известно, что некоторые так называемые онковирусы способны вызывать рак. К ним относятся ДНК-содержащие вирусы: гепатит В, вирус папилломы человека, герпесвирус типа 8, вирус Эпштейна-Барр, полиомавирус клеток Меркеля и цитомегаловирус человека. Повлиять на появление в организме опухолей также могут РНК-содержащие гепатит С и Т-лимфотропный вирус человека.

«Роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака в настоящий момент доказана и изучена. Однако же в настоящий момент преждевременно говорить, что новая коронавирусная инфекция может стать причиной рака. Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов»,

— считает Мяснянкин.

Учеными исследуются все возможные последствия COVID-19. Так, специалисты выяснили, что потеря вкусовых ощущений и обоняния, которая является распространенным симптомом, порой сохраняется и после выписки пациента, а может вовсе не произойти.

Медики предостерегают переболевших от самолечения и призывают не пытаться восстановить чувствительность с помощью острых специй, спирта, аджики, горчицы или перца. Побороть побочные эффекты и сохранить здоровье после излечения могут и витамины при верно рассчитанных доктором дозировках. Но о необходимости наблюдаться у онколога после коронавируса пока говорить рано.