Дженнифер Энистон рассказала, за роль в каком фильме ей ужасно стыдно

На днях 52-летняя Энистон призналась, что ей очень стыдно за фильм ужасов под названием «Лепрекон», созданный Марком Джонсоном. Лента вышла на экраны в далеком 1993 году. Знаменитая актриса предстает там в образе девушки-подростка, которую постоянно преследует вымышленный персонаж. По сюжету, монстр хочет наказать непослушную особу за то, что та украла его горшок с золотом.
Вспоминая о фильме, Дженнифер серьезно смущается: когда-то она боялась, что после него карьера будет разрушена.
Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: „Боже, это просто (кошмар. — Прим. ред.)… как я потом буду жить с этим? Так неловко“,
— поделилась с корреспондентами журнала InStyle звезда.
В последний раз Энистон пересматривала «Лепрекон» в 2009 году с уже экс-супругом Джастином Теру. По словам актрисы, ей пришлось несколько раз выбегать из комнаты — она не могла вынести своей «ужасной игры».