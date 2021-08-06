Дженнифер Энистон рассказала, за роль в каком фильме ей ужасно стыдно

Актрису Дженнифер Энистон знают и любят во всем мире. Многие завидуют ее успеху и отмечают: каждая новая роль — лучше предыдущей. Голливудская звезда, в общем-то, не спорит. Однако в послужном списке дивы есть картина, вспоминать о которой она сама лишний раз никогда не захочет, пишет Пятый канал.