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Дженнифер Энистон рассказала, за роль в каком фильме ей ужасно стыдно

Дженнифер Энистон ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Актрису Дженнифер Энистон знают и любят во всем мире. Многие завидуют ее успеху и отмечают: каждая новая роль — лучше предыдущей. Голливудская звезда, в общем-то, не спорит. Однако в послужном списке дивы есть картина, вспоминать о которой она сама лишний раз никогда не захочет, пишет Пятый канал.

На днях 52-летняя Энистон призналась, что ей очень стыдно за фильм ужасов под названием «Лепрекон», созданный Марком Джонсоном. Лента вышла на экраны в далеком 1993 году. Знаменитая актриса предстает там в образе девушки-подростка, которую постоянно преследует вымышленный персонаж. По сюжету, монстр хочет наказать непослушную особу за то, что та украла его горшок с золотом.

Вспоминая о фильме, Дженнифер серьезно смущается: когда-то она боялась, что после него карьера будет разрушена.

Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: „Боже, это просто (кошмар. — Прим. ред.)… как я потом буду жить с этим? Так неловко“,

— поделилась с корреспондентами журнала InStyle звезда.

В последний раз Энистон пересматривала «Лепрекон» в 2009 году с уже экс-супругом Джастином Теру. По словам актрисы, ей пришлось несколько раз выбегать из комнаты — она не могла вынести своей «ужасной игры».

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