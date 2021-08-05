Павел Глоба рассказал, жизнь каких знаков перевернется в августе

По его словам, этот месяц поможет восстановить силы и внутреннюю энергию, что потребуется для будущих свершений.

Телец

Тельцы почти на каждом шагу будут сталкиваться с обманом и предательством, особенно это касается новых знакомств. Злые взгляды завистников будут атаковать со всех сторон, но Тельцы должны держать себя в руках и не терять самообладания. Только такой подход позволит разграничивать истину и фальшь.

Рак

Раки могут рассчитывать на получение новых знаний или смену профессии. Павел Глоба говорит, что август сулит представителям этого знака Зодиака обретение своего места в жизни. Однако Раки не должны лениться, ведь только активные действия могут привести к результату.

Лев

Львы в августе останутся без поддержки звезд и рассчитывать придется только на себя. Представители этого знака Зодиака должны избавить себя от чувства тревоги и одиночества и начать действовать. Это поможет создать мощный задел на будущее.

Дева

Девы тоже не останутся в стороне в августе. Павел Глоба рекомендует научиться делать правильный выбор, чтобы избавиться от проблем в личной жизни. Именно поэтому в августе лучше сделать ставку на карьеру, а не на отношения.

Рыбы