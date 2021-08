Смотрите трейлер нашумевшей Золушки с гендерно-нейтральной крестной. Что еще нужно знать о фильме?

Она озвучивала Эльзу в оригинале мультфильма "Холодное сердце" и спела ту самую знаменитую песню Let it go. Также актриса сыграла в сериале "Неогранённые драгоценности" с Адамом Сэндлером. Поэтому Идина Мензел тоже будет петь в фильме.