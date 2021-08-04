«Вообще не хотела детей»: Муцениеце призналась, что не планировала рожать

До брака с Павлом Прилучным Агата Муцениеце даже не задумывалась о том, что когда-то заведет детей. На своем YouTube-канале она вспомнила, как раньше не видела ничего привлекательного в материнстве. Как отметила актриса, в более молодом возрасте она была уверена — если когда-то она и захочет воспитывать ребенка, то обязательно воспользуется услугами суррогатной матери.

Я раньше вообще не хотела детей. В 19 лет думала, что максимум один ребенок в 37 и от суррогатной матери. А сейчас я так люблю своих детей, что думаю, как было бы классно иметь еще одну ляльку,

— призналась Агата.

К слову, недавно Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка. Актриса призналась, что чем старше становятся ее дети от Прилучного, тем больше ей снова хочется забеременеть. Правда, пока что 32-летняя актриса не собирается заниматься этим вопросом.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем разводе после почти девяти лет брака в начале прошлого года. Расставание звездной пары тут же обросло слухами, так как ничто его не предвещало. Хотя у Агаты и Павла были недопонимания, поклонникам казалось, что у них в семье царит идиллия.

Интерес к разрыву актеров стал еще сильнее после публичных обвинений Муцениеце в адрес Прилучного в домашнем насилии. Якобы актер во время совместного карантина злоупотреблял алкоголем и поднимал на тот момент еще законную жену руку в присутствии маленьких детей. Павел, правда, заявление Агаты опроверг. А сама актриса впоследствии признала, что не должна была выносить на всеобщее обозрение детали конфликты с Прилучным.