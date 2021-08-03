ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль фильмов о любви Tartuff собрал сотни очарованных зрителей

На Ратушной площади в Тарту были заняты все 600 мест, которых в этом году из-за распространения коронавируса было установлено в два раза меньше, чем обычно.

«Мы очень благодарны публике, которая вела себя очень ответственно», – сказала директор фестиваля Кристийна Рейдольв.

В открытии фестиваля приняли участие мэр Тарту Урмас Клаас, руководитель Эстонского научного агентства Ану Ноорма, руководитель программы Tartu 2024 Кульдар Лейс и программный директор Tartuff Дагмар Раудам.

На сцене выступили научный театр AHHAA и цирковая артистка Маарья Роолахт. Вдохновением для номеров стала нынешняя тема фестиваля – наука. Зрители посмотрели премьерный показ экспериментальной анимационной короткометражки Рао Хейдметса «Код» (эст. - Kood), согласно которой национальный танец записан в нашем генетическом коде.

Всего в программу фестиваля, который продлится до 7 августа, вошло 19 кинокартин, посвященных теме любви в ее самых разных проявлениях. Программа сопутствующих мероприятий включает около 30 мероприятий для разных возрастов. Впервые в рамках Tartuff проводятся Летняя академия и Летняя школа кинокритики.

Посещение всех киносеансов в Тарту бесплатно. На сеансы документальных и детских фильмов, которые проходят в центре Athena, могут попасть только те люди, которые прошли вакцинацию, переболели коронавирусом или могут предоставить справку о наличии негативного результата теста. На месте можно пройти экспресс-тестирование. При посещении кинотеатра под открытым небом на Ратушной площади справка не требуется.

Второй год подряд работает и виртуальный кинозал Tartuff, где желающие могут посмотреть семь кинолент в любом уголке Эстонии. Онлайн-сеансы можно посетить до 12 августа.