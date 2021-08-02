ВЫ В ИХ ЧИСЛЕ? ⟩ Названы самые умные знаки Зодиака

Водолеи обожают блистать умом в компании. Представители этого знака, хоть и относятся к стихии Воздуха, но достаточно постоянные. В них гармонично сочетаются упрямство и интеллектуальность. Водолеи могут на первый взгляд показаться суровыми и расчетливыми, но это не так. Они умеют сочувствовать и обладают развитой интуицией. «Главное, не отталкивайте людей, пытаясь выпендриться знаниями», — посоветовала Лилли.

Козероги — волевые люди, которые обладают земной энергией (стихия этого знака — Земля). А это значит, что им нравится брать на себя ответственность за многие ситуации и грамотно обосновывать свои решения. Козероги часто бывают мудрее своих лет, поэтому остальные к ним часто обращаются за советом и поддержкой. Представители этого знака привлекают окружающих уравновешенным характером и жизненным опытом.