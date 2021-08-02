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ВЫ В ИХ ЧИСЛЕ? ⟩ Названы самые умные знаки Зодиака

Умный ребенок. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Американская писательница и астролог Бренна Лилли назвала самые умные знаки зодиака. Эти люди, по словам эксперта, больше остальных любят учиться и получать новые знание, сообщает РИА Новости со ссылкой на StyleCaster.

Водолеи обожают блистать умом в компании. Представители этого знака, хоть и относятся к стихии Воздуха, но достаточно постоянные. В них гармонично сочетаются упрямство и интеллектуальность. Водолеи могут на первый взгляд показаться суровыми и расчетливыми, но это не так. Они умеют сочувствовать и обладают развитой интуицией. «Главное, не отталкивайте людей, пытаясь выпендриться знаниями», — посоветовала Лилли.

Козероги — волевые люди, которые обладают земной энергией (стихия этого знака — Земля). А это значит, что им нравится брать на себя ответственность за многие ситуации и грамотно обосновывать свои решения. Козероги часто бывают мудрее своих лет, поэтому остальные к ним часто обращаются за советом и поддержкой. Представители этого знака привлекают окружающих уравновешенным характером и жизненным опытом.

Девы имеют репутацию невротиков, что, по мнению Бренны Лилли, — какое-то недоразумение. Чрезмерная придирчивость и внимание к деталям — преимущества этого знака, а не недостатки. «Вы одарены сверхъестественной остротой ума: практически все знаете о своем окружении, поведении людей и даже, если у вас хорошо развита интуиция, об их энергетике», — отмечает эксперт. Лилли подчеркивает, что у Дев также отличная память и организаторские способности. Но чтобы развивать эти качества, Девам нужно избегать стрессов.

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