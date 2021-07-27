ВИДЕО ⟩ Старушка чудом поймала выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка

На кадрах видно, что старушка стремительно подбегает к окну. Через несколько секунд из него падает ребенок. К счастью женщина успела вытянуть руки и поймать малыша до того, как он упал на землю. После этого она какое-то время стояла с ним на руках у подъезда.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что попавший на видео инцидент произошел на прошлой неделе у одного из многоквартирных домов на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке. Полицейские установили, что мама и папа выпавшего из окна ребенка в тот момент находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они выбежали на улицу и увидели сына на руках прохожей. Последняя передала им ребенка. Прибывшие чуть позже медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы.

После объявленной полицейскими кампании по поиску скромной пожилой женщины, нашлась и она. 64-летняя новокузнечанка Светлана Санарова рассказала, что в тот день возвращалась из магазина. Увидев малыша в окне, она бросила пакеты с покупками, подбежала к дому и подхватила падающего мальчика. По словам Светланы Санаровой, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце, пишет Пятый канал.

В ближайшее время руководство новокузнецкой полиции встретится с женщиной, чтобы поблагодарить ее за отзывчивость и спасение ребенка.



