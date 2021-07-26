ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: устроила ли бы таллиннцев зарплата в 4000 евро

По словам руководителя фирмы по вывозу мусора Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, его предприятие испытывает серьезный дефицит водителей, а укомплектовать штат не помогают и высокие зарплаты, сообщает ERR.
«Хороший водитель зарабатывает немногим меньше 4000 евро - в нашей компании нередко заработная плата составляет 3800 евро, в среднем водители получают 2500-3000 евро», - отметил Арго Лууде.
«Но чем выше зарплата, тем меньше людей хотят работать», - добавил Лууде, отметив, что высокая заработная плата сопровождается желанием тратить деньги и получать удовольствие от жизни.
Как оказалось, таллиннцы не против поработать водителями мусоровозов, особенно за такие деньги.
Смотрите наш эксклюзивный уличный опрос!
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!