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ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: устроила ли бы таллиннцев зарплата в 4000 евро

Забавная ситуация: водитель мусоровоза получает зарплату 4000 евро, а желающих нет. Неужели такая зарплата не мотивирует становиться мусорщиками или проблема в высоких доходах жителей Эстонии. Репортер портала Limon.ee решил узнать у прохожих, а что они думают на этот счет.

По словам руководителя фирмы по вывозу мусора Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, его предприятие испытывает серьезный дефицит водителей, а укомплектовать штат не помогают и высокие зарплаты, сообщает ERR.

«Хороший водитель зарабатывает немногим меньше 4000 евро - в нашей компании нередко заработная плата составляет 3800 евро, в среднем водители получают 2500-3000 евро», - отметил Арго Лууде.

«Но чем выше зарплата, тем меньше людей хотят работать», - добавил Лууде, отметив, что высокая заработная плата сопровождается желанием тратить деньги и получать удовольствие от жизни.

Как оказалось, таллиннцы не против поработать водителями мусоровозов, особенно за такие деньги. 

Смотрите наш эксклюзивный уличный опрос!


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