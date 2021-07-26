ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: устроила ли бы таллиннцев зарплата в 4000 евро

Забавная ситуация: водитель мусоровоза получает зарплату 4000 евро, а желающих нет. Неужели такая зарплата не мотивирует становиться мусорщиками или проблема в высоких доходах жителей Эстонии. Репортер портала Limon.ee решил узнать у прохожих, а что они думают на этот счет.