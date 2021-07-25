«Не плоды хирургов»: от какой болезни изменилось тело Анастасии Волочковой?

«У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой. Так все получилось, что грудь выросла. Но, и к счастью, кстати, потому что многие мечтают о такой же. Настолько у меня все совершенно, что многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога», — призналась Анастасия Волочкова.