«Невозможно прекрасная!» — мокрая Ходченкова в майке на голое тело поразила грацией

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в мокрой майке на голое тело на своей странице в Instagram и, кажется, ни один из подписчиков не смог найти изъян в ее внешности — более 16 тысяч человек поставили лайк черно-белому кадру. Под публикацией фолловеры оставили сотни восхищенных комментариев, сообщает портал 5-tv.ru .

Возможно, артистка имела в виду долгожданный отпуск на знойном пляжеМальдив, а может быть, речь идет о личном счастье — всех своих секретов звезда не раскрывает. Однако о своем зрителе знаменитость помнит даже во время отдыха на тропическом курорте. Ходченкова регулярно размещет в своем микроблоге фотографии в купальнике на фоне живописных пейзажей.