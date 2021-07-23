ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии стартовали съемки фильма «Умники»: ищут актеров массовки и волонтеров

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, Тарту старается поддерживать связанные с городом кинопроекты, поскольку художественные фильмы являются хорошей маркетинговой возможностью, а также стимулируют экономику: «Весь город Тарту с его уникальными районами похож на большой кинопавильон – река Эмайыги, протекающая в самом центре нашего города, привлекает многих кинематографистов, да и улицы Супилинна также представляют для них интерес». В сотрудничестве с кинопродюсерами город пытается найти гибкие решения, которые позволили бы проводить съемки таким образом, чтобы они не мешали нормальной повседневной жизни горожан.

Продюсер фильма «Умники» Эско Рипс добавил, что съемки продлятся в общей сложности 28 съемочных дней, и большинство состоится в самых разных местах Тарту. В августе съемки также повлекут временные ограничения движения на улицах Койдула и Викеркааре и короткие остановки пешеходного движения у реки возле Dorpat. «Мы благодарим жителей Тарту за понимание. Хотя в период съемок на улицах города чуть больше суеты, чем обычно, мы делаем все возможное, чтобы минимально потревожить жизнь горожан», - сказал Рипс.

Урмас Клаас отметил, что «Умники» являются продолжением плодотворного сотрудничества с Nafta Films – ранее компания снимала в Тарту семейный фильм «Тайное общество Супилинна», некоторые сцены из лучшего эстонского фильма прошлого года «O2» и эстонско-датской драмы «Эрна на войне».

На съемках в Тарту и Таллинне ждут помощи добровольцев. Команда фильма ищет актеров-добровольцев разных возрастов и членов съемочной группы, желающих принять участие в производстве картины. Работа на безвозмездной основе, съемочная группа обеспечивает интересный опыт и питание.

Актеров-добровольцев для массовки – взрослых и детей – ждут на съемках в Тарту с 26.07 по 19.08 и в Таллинне с 25 по 29.08. Записаться на подходящие дни можно здесь .

Добровольцев для съемочной группы ждут на съемках в Тарту с 26.07 по 19.08 и в Таллинне с 25 по 29.08. Записаться на подходящие дни можно здесь .

О фильме «Умники»

Комедийный фильм для всей семьи расскажет историю о современном мире, в котором влияние на семейные отношения оказывают вездесущие стартапы и другие важные для молодежи темы. Главного героя, 13-летнего Оливера, сыграет Рубен Толк, а в роль его друга Сасся примерит на себя Роберт Александер Пеэтс. В ролях родителей Оливера выступят любимые многими актеры Маттиас Наан и Саара Пиус.

По словам режиссера Ингомара Вихмара, картина «Умники» расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? «13-летние Оливер и Сассь мастерят на уроке труда подставку для очков в виде носа, которая неожиданно вызывает интерес о загадочного крупного инвестора. Тем временем отец Оливера, недавно попавший под сокращение, ищет новую работу. Возраст не позволяет друзьям самостоятельно управлять бизнесом, и они решают убить сразу двух зайцев – нанять отца Оливера и заодно спасти брак его родителей. Загвоздка в том, что отец Оливера не знает, что он работает на своего сына и его друга Сасся. Начинается игра в прятки, и уж совсем все идет не так, когда парни узнают, что на самом деле задумал таинственный инвестор», – рассказал Вихмар.

«Умники» – универсальная и современная история, которая рассматривает актуальные для подростков темы, такие как новый мир стартапов и его влияние на семейные отношения, но подходит к этому свежо и с юмором: «Более широко фильм изучает и универсальный вопрос – в чем кроются успех и счастье в наше время? Картина «Умники» позволяет просто говорить о важных вещах и с детьми, и с родителями», - пояснил Вихмар.

Действие «Умников» происходит в эстонском городе, который живет в ритме реки, на которой он стоит. Дом Оливера расположен в тихом зеленом районе – такой можно найти в Меривялья или Ихасте. Это обычный двухэтажный дом среди таких же домов (разве что те немного лучше сохранились). К дому Оливера прилагается заросший сад причудливой формы, в котором растут плодовые кусты и деревья. За живой изгородью – роскошный дом богатого соседа (посреди аккуратно подстриженного газона даже есть большой бассейн). Друг Оливера Сассь живет в одном из множества построенных в конце 80-х пятиэтажек. Бетонные джунгли противопоставляются сонным улочкам зеленого района с частной застройкой – в стеклянных высотках принимают важные решения и руководят большими компаниями. Для Оливера и Сасся это все равно что Уолл-стрит.

Фильм производит продюсерская компания Nafta Films, представившая фильм для всей семьи «Тайное общество Супилинна» и шпионский боевик «O2». Nafta Films также сопродюсирует трилогию «Аптекарь Мельхиор», первая часть которой выйдет предстоящей осенью.

Съемки «Умников» продлятся в Тарту и Таллинне до конца августа. В кинотеатрах фильм можно будет увидеть осенью 2022 года. Бюджет картины составит миллион евро. Производство фильма финансируют: Эстонский институт кино, фонд «Капитал культуры Эстонии», Elisa, Creative Europe Media и Тартуский фонд кино.