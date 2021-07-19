ФОТО И ВИДЕО ⟩ 14 евро, чтобы помыть один столбик?! Жители Латвии взвыли от неудачного дорожного решения

В этом году на улицах Риги установили столбики, которые ограничивают велополосы, защищают пешеходов, велосипедистов и снижают интенсивность дорожного движения. Рижские власти уверяют, что столбики являются быстрым и удобным решением, которое реализуется на основании статистики ДТП в столице.

Смотрите, как выглядят столбики на улицах Риги:

Техническое обслуживание столбиков выполняется в зависимости от ситуации, то есть чистить столбики будут там, где это необходимо для обеспечения безопасности движения. Обслуживание включает в себя не только мойку, но и проверку, расходы на материалы, рабочую силу и другие затраты.

Как выяснялось, решение об установке столбиков не нравится и медикам. С тех пор как в Риге появились столбики, медики «скорой» все чаще объезжают поток машин по тротуару. И встать у здания, из которого поступил вызов, все сложнее. Из-за столбиков медикам иногда приходится выходить из машины не в нужной точке.

Пользователи социальных сетей довольно откровенно высказываются по этому вопросу. Так известный тиктокер ilpop вот так прокомментировал установку столбиков на дорогах Риги:

В интервью Латвийскому радио мэр Риги Мартиньш Стакис напомнил, что любое изменение городской среды сопровождается дебатами и порой на это требуется много времени, но часто в конце концов оказывается, что долгосрочные выгоды перевешивают краткосрочные трудности.

А как бы вы отреагировали, если бы такие столбики поставили и в Таллинне?



