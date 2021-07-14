Евровидение-2022: 17 итальянских городов хотят принять у себя конкурс

Об этом пишет Еurovision.tv.
В частности, кандидатами стали следующие города: Ачиреале, Алессандрия, Бертиноро-ди-Романья, Болонья, Флоренция, Генуя, Езоло, Матера, Милан, Палаццоло-Акреиде, Пезаро, Римини, Рума, Сан-Ремо, Турин, Триест и Витербо.
Город, в котором состоится Евровидение, должен отвечать нескольким критериям. Например, международный аэропорт должен находиться от города не дальше, чем в 90 минутах езды. Возле места проведения конкурса должно находиться не менее 2 тысяч отельных комнат, где можно будет разместить гостей Евровидения. Hromadske.radio.
Здание, в котором будет проводиться конкурс, должно быть с большим залом, в котором есть хороший кондиционер и куда поместится как минимум 8 тысяч человек.