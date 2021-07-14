Чт, 15.07.2021
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Евровидение-2022: 17 итальянских городов хотят принять у себя конкурс

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 23, 2021: Thomas Raggi, Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David (L-R) of the Maneskin rock band representing Italy, the winners of the 2021 Eurovision Song Contest Final, during a news conference at the Rotterdam Ahoy Arena. Vyacheslav Prokofyev/TASS ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

В следующем году Евровидение пройдет в Италии, и на данный момент ведутся обсуждения, в каком городе будут принимать исполнителей. Желание принять у себя участников изъявили 17 итальянских городов.

Об этом пишет Еurovision.tv.

В частности, кандидатами стали следующие города: Ачиреале, Алессандрия, Бертиноро-ди-Романья, Болонья, Флоренция, Генуя, Езоло, Матера, Милан, Палаццоло-Акреиде, Пезаро, Римини, Рума, Сан-Ремо, Турин, Триест и Витербо.

Город, в котором состоится Евровидение, должен отвечать нескольким критериям. Например, международный аэропорт должен находиться от города не дальше, чем в 90 минутах езды. Возле места проведения конкурса должно находиться не менее 2 тысяч отельных комнат, где можно будет разместить гостей Евровидения. Hromadske.radio.

Здание, в котором будет проводиться конкурс, должно быть с большим залом, в котором есть хороший кондиционер и куда поместится как минимум 8 тысяч человек.

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