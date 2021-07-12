Пн, 12.07.2021
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А ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Известный бренд продает куртку мусорщика за 3400 евро

ФОТО: twitter

Коллекция испанского люксового бренда Balenciaga теперь включает в себя неоновую куртку широкого кроя со светоотражающими полосками, которая очень похожа на форму мусорщиков. Кто бы мог подумать, что одежда этих работников однажды станет иконой стиля?

Новинка — неоново-желтая куртка оверсайз со светоотражающими полосками и капюшоном. Зона левой груди и спины украшены логотипом Balenciaga. По данным Daily Star, эта куртка относится к осенне-зимней коллекции 2021 года и была представлена на выставке VR вместе с другими новинками бренда Balenciaga в июле. Цена роскошной куртки составляет порядка 3400 евро.

Однако пользователи соцсетей тут же начали шутить: «Это смешно. С каких это пор модно одеваться — это одеваться как мусорное ведро? Я слышал о высокой моде, но не о таком никогда». Увидев новинку Balenciaga, мусорщик не смог не отреагировать: «Никогда не думал, что увижу свою рабочую куртку на подиуме!»

Помимо куртки в коллекцию также входит рюкзак, который был сделан по примеру рюкзаков доставщиков еды.


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