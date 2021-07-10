Бои на мечах и чумные лекари: смотрите, как проходят Дни средневековья в Таллинне

Горожане могут насладиться веселой программой с участием музыкантов и танцевальных коллективов.

По словам Анете, продавщицы деревянных столовых приборов ручной работы, продажи идут хорошо. Если в прошлом году больше всего покупали ножи для масла, то в этом году самым горячим товаром являются вилки для сковороды.

«Прорвемся», - сказала девушка, которая часами стоит под палящим солнцем на 32-градусной жаре. «Иногда я сажусь и пью воду», - добавила Анете.

По словам Тийны, приехавшей полюбоваться мероприятием, приятно, что в этом году, в отличие от прошлых лет, иностранные туристы не будут толпиться в Старом городе Таллинна. «Так можно свободно прогуливаться и толкаться не надо», - сказала женщина, которая наслаждалась танцевальным представлением перед сценой.

В рамках Дней Средневековья на улице Харью проходят мастер-классы, играют в средневековые игры и делятся учениями бойцы на мечах. Также все четыре дня по Старому городу будут гулять чумные лекари!