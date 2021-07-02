ВИДЕО ⟩ Певец Танель Падар в 19 лет: красивые смуглые девушки, чего ещё хотеть?

Сейчас Танель - известный эстонский рок-музыкант и поп-певец, в дуэте с Дэйвом Бентоном победивший в Евровидение-2001 в Копенгагене. 16 мая 2003 года он женился на бывшей топ-модели Катарине Калда, у которой от предыдущего брака был сын Андрей. В апреле 2006 года супруги расстались, а 12 июля 2007 года оформили развод.