ВИДЕО ⟩ Певец Танель Падар в 19 лет: красивые смуглые девушки, чего ещё хотеть?
В Tiktok набирает популярность видео, на котором 19-летний Танель Падар дает интервью на пляже.
В Tiktok набирает популярность видео, на котором 19-летний Танель Падар дает интервью на пляже.
«Красивые смуглые девушки, что ещё мы, белые мужчины можем хотеть?» - говорил певец годами ранее.
@naabrikass
Mida me, valged mehed, siis ikka muud tahta oskame 😁 #tanelpadar♬ original sound - Mees La Manchast
Сейчас Танель - известный эстонский рок-музыкант и поп-певец, в дуэте с Дэйвом Бентоном победивший в Евровидение-2001 в Копенгагене. 16 мая 2003 года он женился на бывшей топ-модели Катарине Калда, у которой от предыдущего брака был сын Андрей. В апреле 2006 года супруги расстались, а 12 июля 2007 года оформили развод.
У Падара есть старшая сестра, популярная в Эстонии певица Герли Падар, ставшая известной раньше своего брата. Герли Падар представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2007 года.