ФОТО ⟩ «Хрустнул весь организм»: загипсованная Асмус рассказала о своей травме
Поклонники переживают за актрису. Недавно она напугала своих поклонников снимком с загипсованной ногой и костылем.
Поклонники переживают за актрису. Недавно она напугала своих поклонников снимком с загипсованной ногой и костылем.
Накануне актриса Кристина Асмус напугала своих поклонников снимком в гипсе. Знаменитость рассказала, что с ней случилось. Чтобы успокоить своих фолловеров звезда фильма «Текст» решила рассказать, о причинах, по которым она попала в больницу. Актриса театра и кино порвала связки. Случилось это не на репетиции и на съемках, знаменитость упала с лестницы дома. Об этом Асмус рассказала в видеообращении на своей странице в Instagram, передает Пятый канал.
«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома, когда уже выходила. Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм», — рассказала актриса в видеобращении.
Асмус отметила, что много раз говорила своей дочери, чтобы та не пользовалась телефоном, когда спускается или поднимается по лестнице. Знаменитость негодует, что она сама совершила ошибку, от которой пыталась предостеречь своего ребенка. Актриса попросила своих поклонников быть внимательнее, чтобы не получить таких серьезных травм на ровном месте.