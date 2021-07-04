ФОТО ⟩ «Хрустнул весь организм»: загипсованная Асмус рассказала о своей травме

Накануне актриса Кристина Асмус напугала своих поклонников снимком в гипсе. Знаменитость рассказала, что с ней случилось. Чтобы успокоить своих фолловеров звезда фильма «Текст» решила рассказать, о причинах, по которым она попала в больницу. Актриса театра и кино порвала связки. Случилось это не на репетиции и на съемках, знаменитость упала с лестницы дома. Об этом Асмус рассказала в видеообращении на своей странице в Instagram, передает Пятый канал.

«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома, когда уже выходила. Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм», — рассказала актриса в видеобращении.