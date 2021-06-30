СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ ⟩ Вы сильно удивитесь, узнав, какие продукты жители Эстонии покупают спонтанно, а на какие считают центы

Глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп подчеркнула, что кризисный год доказал важность местной пищевой промышленности и настроил потребителей на использование интернет-магазинов. «Производители продуктов питания справились с кризисом очень хорошо. Экстренные планы сработали, хотя и были составлены в совершенно новой ситуации, и неизвестно, как долго продлится кризис. Результаты опроса показывают, что жители Эстонии по-прежнему предпочитают отечественные продукты. В то же время кризис сделал онлайн-покупки продуктов питания новой нормой, увеличив долю интернет-покупателей на треть, до 31% населения страны», - сказала Потисепп.

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, примерно 80% жителей Эстонии предпочитают отечественные продукты, а покупки все чаще совершают на основании заранее составленного плана. «Список покупок обычно составляют перед тем, как отправиться в магазин, а наиболее продуманные решения касаются молока, масла и мясных продуктов. От цены чаще всего зависит выбор сыра, и реже всего – готовой еды, такой как бульоны, соусы, выпечка и детское питание», - пояснил Айвар Воог.

«Доля потребителей, во имя экологичности готовых пойти на уступки в сложившемся образе жизни, выросла почти на 10%. Вместе с тем снизилась готовность больше платить за экологичные продукты, – добавил Воог. – Почти 40% респондентов считают свои пищевые привычки здоровыми – этот показатель остался на уровне».

«2020 год определенно был самым насыщенным в истории интернет-торговли продуктами питания и потребительскими товарами, когда в одночасье возросший из-за ограничений спрос заставил нас быстро реагировать, решать неожиданные проблемы, и позволил многократно нарастить объемы онлайн продаж, – сказала на презентации исследования исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. – Помимо связанных с чрезвычайной ситуацией вызовов, год также характеризовался подготовкой ко второй волне, наращиванием мощностей и планированием во избежание перегрузок. Кроме того, явный сдвиг произошел в профиле клиентов: например, значительно увеличилась доля мужчин и старших возрастных групп».

Kantar Emor также впервые изучил спонтанное узнавание эстонских производителей продуктов питания: наиболее известными оказались крупные мясные и молочные предприятия. Каждый второй респондент спонтанно назвал Rakvere / HKScan, за которым следовали Tere, Alma и Maks&Moorits / Atria.