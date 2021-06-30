Ср, 30.06.2021
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ ⟩ Вы сильно удивитесь, узнав, какие продукты жители Эстонии покупают спонтанно, а на какие считают центы

Продуктовая корзинка жителей Эстонии постоянно меняется ФОТО: Konstantin Sednev

Согласно последнему мониторингу покупательского поведения компании Kantar Emor, за последний год доля людей, покупающих продукты питания в интернет-магазинах, увеличилась на целую треть. Согласно опросу, 80% жителей Эстонии предпочитают продукты местного производства, но все еще не готовы тратить больше на экологичные продукты.

Глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп подчеркнула, что кризисный год доказал важность местной пищевой промышленности и настроил потребителей на использование интернет-магазинов. «Производители продуктов питания справились с кризисом очень хорошо. Экстренные планы сработали, хотя и были составлены в совершенно новой ситуации, и неизвестно, как долго продлится кризис. Результаты опроса показывают, что жители Эстонии по-прежнему предпочитают отечественные продукты. В то же время кризис сделал онлайн-покупки продуктов питания новой нормой, увеличив долю интернет-покупателей на треть, до 31% населения страны», - сказала Потисепп.

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, примерно 80% жителей Эстонии предпочитают отечественные продукты, а покупки все чаще совершают на основании заранее составленного плана. «Список покупок обычно составляют перед тем, как отправиться в магазин, а наиболее продуманные решения касаются молока, масла и мясных продуктов. От цены чаще всего зависит выбор сыра, и реже всего – готовой еды, такой как бульоны, соусы, выпечка и детское питание», - пояснил Айвар Воог.

«Доля потребителей, во имя экологичности готовых пойти на уступки в сложившемся образе жизни, выросла почти на 10%. Вместе с тем снизилась готовность больше платить за экологичные продукты, – добавил Воог. – Почти 40% респондентов считают свои пищевые привычки здоровыми – этот показатель остался на уровне».

«2020 год определенно был самым насыщенным в истории интернет-торговли продуктами питания и потребительскими товарами, когда в одночасье возросший из-за ограничений спрос заставил нас быстро реагировать, решать неожиданные проблемы, и позволил многократно нарастить объемы онлайн продаж, – сказала на презентации исследования исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. – Помимо связанных с чрезвычайной ситуацией вызовов, год также характеризовался подготовкой ко второй волне, наращиванием мощностей и планированием во избежание перегрузок. Кроме того, явный сдвиг произошел в профиле клиентов: например, значительно увеличилась доля мужчин и старших возрастных групп».

Kantar Emor также впервые изучил спонтанное узнавание эстонских производителей продуктов питания: наиболее известными оказались крупные мясные и молочные предприятия. Каждый второй респондент спонтанно назвал Rakvere / HKScan, за которым следовали Tere, Alma и Maks&Moorits / Atria.

Компания Kantar Emor проводила онлайн-опросы «Мониторинг розничной торговли» и «Мониторинг покупательского поведения» в сентябре и октябре 2020 года среди населения Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.

 
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