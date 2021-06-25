ПРОДОЛЖЕНИЕ ⟩ Самый известный «предатель» Эстонии вернется на экран этой осенью
Новый сезон известного эстонского шпионского сериала «Предатель» снова выходит на экраны.
Новый сезон известного эстонского шпионского сериала «Предатель» снова выходит на экраны.
Шпионский сериал Elisa и ETV «Предатель», который был выпущен в 2019 году, вернется на телеэкраны в этом году с новым сезоном, который приблизит события сериала к сегодняшнему дню. Страна перешла на евро, а главный герой сериала Альфред Винт до сих пор работает в эстонском госаппарате, где заработал к себе уважение, однако госизмена не исчезла из его жизни.
Тамбет Туйск снова получил главную роль в сериале, выиграв премию EFTA Best TV Series Actor Award за ту же роль в 2020 году. Рядом с Винтом мы до сих пор видим его верную жену Хели и связного с российской разведкой Валерия Блока.
Менеджер по закупкам контента Elisa Тоомас Или обещает, что новый шестисерийный сезон удивит зрителей своим энергичным и очень захватывающим сюжетом: «Альфред смелее, решительнее и хладнокровнее, чем раньше, и события, которые будут разворачиваться в новом сезоне, будут более масштабными, чем раньше».
Руководитель программы ETV Марье Тыэмяэ считает, что «Reetur» - самый мощный драматический сериал в Эстонии за последнее время: «Первый сезон был очень хорошо принят телезрителями Эстонии, и сериал также получил международное внимание, из чего можно сделать вывод, что сериал обладает сильными качествами и хорошей актерской игрой».
В новом сезоне в режиссерском кресле сидит режиссер Уве Мустинг («Калев»), сценарием сериала - Раоуль Суви («Эстонские шпионы») и автор идеи и консультант сценария Андрес Анвельт.
В сериале появятся: Ева Колдиц («Предатель», «Товарищ ребенок»), Март Нурк («Предатель»), Отть Аардам («Правда и справедливость», «Дни, которые сбивают с толку»), Эрки Лаур («Банк»), Тийна Таурайте («Банк»), Маргус Яановиц («Счастье приходит во сне»), Маарья Якобсон («Михкель») и другие.
Первые части второго сезона «Предатель» можно будет увидеть в Elisa Huub уже этой осенью.