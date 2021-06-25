ПРОДОЛЖЕНИЕ ⟩ Самый известный «предатель» Эстонии вернется на экран этой осенью

Шпионский сериал Elisa и ETV «Предатель», который был выпущен в 2019 году, вернется на телеэкраны в этом году с новым сезоном, который приблизит события сериала к сегодняшнему дню. Страна перешла на евро, а главный герой сериала Альфред Винт до сих пор работает в эстонском госаппарате, где заработал к себе уважение, однако госизмена не исчезла из его жизни.

Тамбет Туйск снова получил главную роль в сериале, выиграв премию EFTA Best TV Series Actor Award за ту же роль в 2020 году. Рядом с Винтом мы до сих пор видим его верную жену Хели и связного с российской разведкой Валерия Блока.

Менеджер по закупкам контента Elisa Тоомас Или обещает, что новый шестисерийный сезон удивит зрителей своим энергичным и очень захватывающим сюжетом: «Альфред смелее, решительнее и хладнокровнее, чем раньше, и события, которые будут разворачиваться в новом сезоне, будут более масштабными, чем раньше».

Руководитель программы ETV Марье Тыэмяэ считает, что «Reetur» - самый мощный драматический сериал в Эстонии за последнее время: «Первый сезон был очень хорошо принят телезрителями Эстонии, и сериал также получил международное внимание, из чего можно сделать вывод, что сериал обладает сильными качествами и хорошей актерской игрой».

В новом сезоне в режиссерском кресле сидит режиссер Уве Мустинг («Калев»), сценарием сериала - Раоуль Суви («Эстонские шпионы») и автор идеи и консультант сценария Андрес Анвельт.

В сериале появятся: Ева Колдиц («Предатель», «Товарищ ребенок»), Март Нурк («Предатель»), Отть Аардам («Правда и справедливость», «Дни, которые сбивают с толку»), Эрки Лаур («Банк»), Тийна Таурайте («Банк»), Маргус Яановиц («Счастье приходит во сне»), Маарья Якобсон («Михкель») и другие.