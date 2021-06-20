Екатерина Сафарова: «Не могу сказать, был ли у Тимати секс на «Холостяке»

Очередной сезон шоу «Холостяк» давно закончился, но поклонников все еще интересуют подробности о закулисной жизни девушек и самого Тимати. Екатерина Сафарова, которая смогла завоевать сердце рэпера, призналась, что на проекте вела себя целомудренно, передает Starhit.ru.

«Я не могу сказать, был ли у Тимати секс на «Холостяке». У меня его не было. Я наслаждалась общением с Тимуром и тем, как все постепенно развивалось. Мы никуда не спешили», — рассказала Сафарова.

Как выяснилось, Тимати определился с фавориткой сезона еще задолго до премьеры финала. Рэпер несколько раз тайно встречался с Екатериной и передавал ей послания. Другие девушки догадывались о происходящем, но Сафаровой приходилось скрывать от них подробности зарождающегося романа.

В финале Екатерина была уверена, что Тимати выберет именно ее. Девушка почти не волновалась, хотя и понимала, что все может пойти не по плану. «Конечно, был шанс, что Тимур никого не выберет. Я это понимала. Но он бы не выбрал другую девушку, как мне кажется. Это было бы странно. Если бы такое произошло, я была бы просто в шоке», — подчеркнула звезда в эфире шоу «50 вопросов» YouTube-канала «Макарена».

После проекта Тимати и Екатерина продолжили работать над своими отношениями. Сейчас влюбленные встречаются, стараясь держать подробности о личной жизни в секрете. При этом они успели познакомиться с родителями друг друга. По словам Сафаровой, она сразу нашла общий язык с мамой рэпера Симоной, а это уже хороший знак.