Екатерина Сафарова: «Не могу сказать, был ли у Тимати секс на «Холостяке»
Екатерина Сафарова рассказала, как зарождались ее отношения с Тимати. Девушка не спешила сближаться с рэпером. поэтому не знает, занимался ли он сексом с кем-то из участниц.
Екатерина Сафарова рассказала, как зарождались ее отношения с Тимати. Девушка не спешила сближаться с рэпером. поэтому не знает, занимался ли он сексом с кем-то из участниц.
Очередной сезон шоу «Холостяк» давно закончился, но поклонников все еще интересуют подробности о закулисной жизни девушек и самого Тимати. Екатерина Сафарова, которая смогла завоевать сердце рэпера, призналась, что на проекте вела себя целомудренно, передает Starhit.ru.
«Я не могу сказать, был ли у Тимати секс на «Холостяке». У меня его не было. Я наслаждалась общением с Тимуром и тем, как все постепенно развивалось. Мы никуда не спешили», — рассказала Сафарова.
Как выяснилось, Тимати определился с фавориткой сезона еще задолго до премьеры финала. Рэпер несколько раз тайно встречался с Екатериной и передавал ей послания. Другие девушки догадывались о происходящем, но Сафаровой приходилось скрывать от них подробности зарождающегося романа.
В финале Екатерина была уверена, что Тимати выберет именно ее. Девушка почти не волновалась, хотя и понимала, что все может пойти не по плану. «Конечно, был шанс, что Тимур никого не выберет. Я это понимала. Но он бы не выбрал другую девушку, как мне кажется. Это было бы странно. Если бы такое произошло, я была бы просто в шоке», — подчеркнула звезда в эфире шоу «50 вопросов» YouTube-канала «Макарена».
После проекта Тимати и Екатерина продолжили работать над своими отношениями. Сейчас влюбленные встречаются, стараясь держать подробности о личной жизни в секрете. При этом они успели познакомиться с родителями друг друга. По словам Сафаровой, она сразу нашла общий язык с мамой рэпера Симоной, а это уже хороший знак.
Ради отношений с Тимати Екатерина переехала в Москву из Барселоны. Сейчас она привыкает к жизни в российской столице, а во всех вопросах девушке помогает бойфренд.