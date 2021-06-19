Вышел трейлер произведенного совместно с Эстонией финского фильма «Купе номер 6»

По сюжету фильма молодая финка отправляется в долгое путешествие на поезде в Мурманск, чтобы сбежать от сложных любовных отношений. В поезде она вынуждена делить купе с незнакомым ей русским шахтером. Неожиданная встреча заставляет пассажиров купе номер шесть столкнуться с одиночеством и тоской по человеческой близости, пишет Rus.err.ee.