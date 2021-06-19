Сб, 19.06.2021
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Вышел трейлер произведенного совместно с Эстонией финского фильма «Купе номер 6»

«Купе номер 6» ФОТО: скриншот

Появился первый трейлер фильма финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в съемках которого участвовала и Эстония. Недавно фильм был отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.

По сюжету фильма молодая финка отправляется в долгое путешествие на поезде в Мурманск, чтобы сбежать от сложных любовных отношений. В поезде она вынуждена делить купе с незнакомым ей русским шахтером. Неожиданная встреча заставляет пассажиров купе номер шесть столкнуться с одиночеством и тоской по человеческой близости, пишет Rus.err.ee.

В создании нового фильма Куосманена участвовала и Эстония: сценаристами выступили Андрис Фельдманис и Ливия Ульман, продюсером – Рийна Сильдос (Amrion), художником по костюмам – Яанус Вахтра. В фильме снялась российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг.

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