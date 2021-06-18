ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не пропустите! На певческом поле проходит крупнейший фестиваль уличной еды

Фестиваль еды проходит 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. Гостей ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. Пришедших также ожидает музыкальная программа.

В мероприятии участвует более 40 различных точек общепита, в том числе зарубежные: Zoomburger из Германии, Dešrainis24 из Литвы, Charlestons BBQ food truck и GustameChurros из Латвии.

Попробовать вкуснейшие блюда можно будет в пятницу с 12:00 до 22:00, а в субботу с 11:00 до 22:00.

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