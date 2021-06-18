Пт, 18.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не пропустите! На певческом поле проходит крупнейший фестиваль уличной еды

Сегодня и завтра на аллее Певческого поля будет развернута самая большая гастрономическая улица еды в Балтии. На протяжении более 500 метров гости могут отведать различный стрит-фуд.

Фестиваль еды проходит 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. Гостей ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. Пришедших также ожидает музыкальная программа.

В мероприятии участвует более 40 различных точек общепита, в том числе зарубежные: Zoomburger из Германии, Dešrainis24 из Литвы, Charlestons BBQ food truck и GustameChurros из Латвии.

Попробовать вкуснейшие блюда можно будет в пятницу с 12:00 до 22:00, а в субботу с 11:00 до 22:00.

Смотрите фотогалерею!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back