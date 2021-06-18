ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Детские открытки, цветы и песенка: Кая Каллас празднует свой день рождения в Ляэнемаа

Утром, на столе Каю Каллас ждал сюрприз от ее семьи: открытки и цветы. «Такой милый день сегодня», - подписала Кая у себя в Instagram.

Поздравления от семьи премьер-министра. ФОТО: скриншот stories из Instagram Каи Каллас

Поздравляют Каллас и коллеги:

Кая Каллас вместе с Мартом Вырклаев ФОТО: скриншот stories из Instagram Каи Каллас

Особенная возможность поздравить Каю Каллас с днем рождения появилась сегодня у жителей Ляэнемаа, куда она приехала с визитом. Она посетила город Хаапсалу и даже повстречалась с местными жителями.

Каю Каллас поздравляют в Wiigi Kohvik ФОТО: скриншот stories из Instagram Каи Каллас

Коллеги премьер-министра из Госканцелярии хоть сегодня и находятся в дали от Каи, все же нашли оргинальный способ для поздравления. "Сегодня я конечно в Ляэнемаа, но дистанция не мешает работникам Госканцелярии исполнить песню в честь дня рождения. Спасибо за милый сюрприз!" - обрадовалась Кая Каллас.

Работники Госканцелярии поют песню Кае Каллас ФОТО: скриншот stories из Instagram Каи Каллас