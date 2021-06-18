ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Детские открытки, цветы и песенка: Кая Каллас празднует свой день рождения в Ляэнемаа

Сегодня Кая Каллас отмечает день рождения! Премьер-министру исполнилось 44 года. Каю сегодня поздравляют все: семья, коллеги, друзья, знакомые и жители всей Эстонии.
Утром, на столе Каю Каллас ждал сюрприз от ее семьи: открытки и цветы. «Такой милый день сегодня», - подписала Кая у себя в Instagram.
Поздравляют Каллас и коллеги:
Особенная возможность поздравить Каю Каллас с днем рождения появилась сегодня у жителей Ляэнемаа, куда она приехала с визитом. Она посетила город Хаапсалу и даже повстречалась с местными жителями.
Коллеги премьер-министра из Госканцелярии хоть сегодня и находятся в дали от Каи, все же нашли оргинальный способ для поздравления. "Сегодня я конечно в Ляэнемаа, но дистанция не мешает работникам Госканцелярии исполнить песню в честь дня рождения. Спасибо за милый сюрприз!" - обрадовалась Кая Каллас.