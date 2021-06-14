Вт, 15.06.2021
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Самая сексуальная женщина Эстонии делает уколы красоты?
Добавлен комментарий светской львицы.

Brigitte Susanne Hunt ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт рассказала своим поклонникам в социальных сетях о подарке от подруг. Однако внимательный читатель портала Elu24 заметил, что телеведущая получила подарочные карты от салона местной королевы уколов красоты Марью Карин, и поэтому сразу же задался вопросом: неужели Хунт, признанная самой сексуальной женщиной Эстонии, действительно прибегает к подобным процедурам?

В посте Хунт поблагодарила своих подруг и их матерей за подарок: «Нереально, как обо мне заботятся мои дамочки!»

Во-первых, они (подарочные карты - ред.) не означают, что я должна воспользоваться ими сразу, а во-вторых, Марью Карин предлагает очень много разных услуг: инъекции витаминов и все такое,

- прокомментировала Elu24 Бригитте Сюзанне Хунт.

Я не должна никому ничего объяснять. Ни моим подписчикам, ни СМИ, потому что это мое тело и мой выбор того, что с ним делать. Но я благодарю вас за внимание и рекомендую таким обеспокоенным людям заняться своей жизнью,

- добавила она.

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