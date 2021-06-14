ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Самая сексуальная женщина Эстонии делает уколы красоты?Добавлен комментарий светской львицы.
Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт рассказала своим поклонникам в социальных сетях о подарке от подруг. Однако внимательный читатель портала Elu24 заметил, что телеведущая получила подарочные карты от салона местной королевы уколов красоты Марью Карин, и поэтому сразу же задался вопросом: неужели Хунт, признанная самой сексуальной женщиной Эстонии, действительно прибегает к подобным процедурам?