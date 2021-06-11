ПРОВАЛ? ⟩ Cмотрите кадры из спектакля во МХАТе, где блистает Ольга Бузова в роли проститутки

35-летняя Ольга Бузова играет певицу кабаре и шпионку Бэллу Шанталь. По словам худрука МХАТа Эдуарда Боякова, роль у артистки не главная, но весомая. К слову, пару дней назад в Сеть слили запись с Олиной репетиции, которую тут же раскритиковали в пух и прах.



Еще на пресс-показе Бузова собралась и исполнила коронную арию «В крови горит огонь желания» и даже актерски отыграла его. К слову, за две недели до события Ольга усиленно репетировала с педагогами, так как не хотела ударить в грязь лицом.

Не обошлось и без казусов на просмотре. По сюжету Ольга поет одну из арий на балконе, но в какой-то момент умолкает, а из уст главного героя звучит фраза: «Полный провал». Присутствовавшие в зале журналисты оценили иронию.

Кстати, сам Бояков ранее обвился: Ольга играет саму себя, поэтому быстро вжилась в роль. Первые зрители постановки увидели героиню Бузовой с бокалом шампанского, которая поет и страдает по несбывшейся любви.В качестве спойлера отметим, что в спектакле есть и интимная сцена (без Бузовой!). Мастерски срежиссированный эпизод оставляет полет для фантазии. В спектакле решили пройтись по известным событиям из жизни самой Ольги. Например, ее героиню бросил любимый, поэтому она пошла петь грустные песни. В какой-то момент к ней подходят и спрашивают, что случилось. «Ее мужчина бросил, вот и поет», — отвечает один из гостей.

Явный намек на знаменитое расставание звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым, после которого она и решила выйти на сцену и представить публике музыкальный альбом.

Напомним, после того как Бузова сообщила о своем участии в проекте, на нее обрушилась тонна хейта, причем не только от подписчиков, но и от коллег, от деятелей культуры, связанных с театром. Так, ее назначение высмеяли режиссер Александр Молочников, певица Полина Гагарина, ведущая Елена Летучая и многие другие. Негодование вылилось и на нынешнего худрука Эдуарда Боякова, который целую неделю отбивался от СМИ.

К слову, за участие в двух спектаклях Ольга получит почти 500 тысяч рублей (5 617 евро). И для нее этот выход на драматическую сцену — не первый. Звезда дебютировала в антрепризе еще в 2010-м году, затем периодически участвовала в постановках в Москве и Петербурге. Сама Бузова призналась, что всегда мечтала стать актрисой, но, уважая желание матери, отправилась учиться на географический факультет.