Исчеpпывающие данные о сексе в машине: как, зачем и почему?

Исследователи из Среднезападного университета США поймали 706 студентов и заставили их ответить на вопросы, связанные с сексом в машине. Так что теперь у нас есть полная статистика!

60 процентов опрошенных хотя бы раз имели сексуальный контакт в машине.

17 лет — средний возраст тех, кто осквернял автомобильные сиденья неподобающим поведением. (Не забывай, что речь о США, где машины есть даже у младенцев.)

5 — среднее количество… эээ… сексов в машине на одного человека.

14 процентов опрошенных не просто занимались сексом в авто, но и оставили там свою девственность.

58 процентов использовали презерватив во время последнего сексуального контакта в машине.

68 процентов предохранялись оральными контрацептивами. Как видишь, процент выше, чем в случае с презервативом. Это связано с тем, что секс в машине практикуют преимущественно постоянные пары.

17 процентов опрошенных травмировались во время секса в машине. Например, одна девушка ударилась головой о руль.



