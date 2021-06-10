Исчеpпывающие данные о сексе в машине: как, зачем и почему?
Все, что ты хотел об этом знать, но было лень спрашивать! Пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
Все, что ты хотел об этом знать, но было лень спрашивать! Пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
Исследователи из Среднезападного университета США поймали 706 студентов и заставили их ответить на вопросы, связанные с сексом в машине. Так что теперь у нас есть полная статистика!
60 процентов опрошенных хотя бы раз имели сексуальный контакт в машине.
17 лет — средний возраст тех, кто осквернял автомобильные сиденья неподобающим поведением. (Не забывай, что речь о США, где машины есть даже у младенцев.)
5 — среднее количество… эээ… сексов в машине на одного человека.
14 процентов опрошенных не просто занимались сексом в авто, но и оставили там свою девственность.
58 процентов использовали презерватив во время последнего сексуального контакта в машине.
68 процентов предохранялись оральными контрацептивами. Как видишь, процент выше, чем в случае с презервативом. Это связано с тем, что секс в машине практикуют преимущественно постоянные пары.
17 процентов опрошенных травмировались во время секса в машине. Например, одна девушка ударилась головой о руль.