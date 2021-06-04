ФОТО ⟩ «Прикрой стыд»: 47-летний Фомин без белья выставил огромные шары

Исполнитель подогрел интерес на своей странице в Instagram. «При детях, в метро и другом общественном транспорте не листаем и не открываем», – предупредил артист. И сделал это не напрасно. Ведь на кадрах исполнитель предстал в костюме Адама – буквально в чем мать родила!
Стыд 47-летний Митя прикрыл лишь тарелочкой с большим шаром – наградой, которую получил на одной из прошлых церемоний МУЗ-ТВ. «Из дальних странствий возвратясь, первым делом хочу как древнеримский дискобол, метнуть эту премиальную тарелочку в достойного номинанта! – пояснил артист провокационное фото. – А кому в этом году отдали бы ее вы?»