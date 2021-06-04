Пт, 4.06.2021
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ФОТО ⟩ «Прикрой стыд»: 47-летний Фомин без белья выставил огромные шары

Интервью Limon.ee: Митя Фомин ФОТО: Pilt videost

4 июня состоится любимая всеми артистами «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Номера готовят многие российские звезды, однако про участие Мити Фомина в этом году пока ничего не известно.

Исполнитель подогрел интерес на своей странице в Instagram. «При детях, в метро и другом общественном транспорте не листаем и не открываем», – предупредил артист. И сделал это не напрасно. Ведь на кадрах исполнитель предстал в костюме Адама – буквально в чем мать родила!

Стыд 47-летний Митя прикрыл лишь тарелочкой с большим шаром – наградой, которую получил на одной из прошлых церемоний МУЗ-ТВ. «Из дальних странствий возвратясь, первым делом хочу как древнеримский дискобол, метнуть эту премиальную тарелочку в достойного номинанта! – пояснил артист провокационное фото. – А кому в этом году отдали бы ее вы?»


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