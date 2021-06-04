ФОТО ⟩ «Прикрой стыд»: 47-летний Фомин без белья выставил огромные шары

Исполнитель подогрел интерес на своей странице в Instagram. «При детях, в метро и другом общественном транспорте не листаем и не открываем», – предупредил артист. И сделал это не напрасно. Ведь на кадрах исполнитель предстал в костюме Адама – буквально в чем мать родила!