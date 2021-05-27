СМОТРИ ⟩ Эффектные и не очень наряды на pre-party фестиваля «Жара»

На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами. А в самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.





Основатель фестиваля и певец - Эмин Агаларов ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.

«Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне», — отметил бизнесмен.

На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие «Жары» запомнится гостям еще и красочным салютом, сообщает «РИА Новости».

Телеведущие Константин Тарасюк и Юлия Барановская ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

«Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех», — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска.