СМОТРИ ⟩ Эффектные и не очень наряды на pre-party фестиваля «Жара»

В одном из московских ресторанов в этот вторник прошла pre-party пятого музыкального международного фестиваля «Жара», который впервые организуют в Москве вместо солнечного Баку. Гостями вечера стали Лариса Долина, Григорий Лепс, Глюкоза и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.
На входе в ресторан гостей и представителей СМИ встречали огромные столы с разными угощениями: кутабами, восточными сладостями и свежими фруктами. А в самый разгар вечера все могли попробовать традиционные блюда азербайджанской кухни — шах-плов и запеченного ягненка.
Основатель фестиваля Эмин Агаларов сделал все возможное, чтобы перенести часть родного Баку в Москву.
«Архитектура заведения, блюда – все точно окунает в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне», — отметил бизнесмен.
На вечере организаторы также раскрыли некоторые секреты подготовки. По их словам, в дни фестиваля, который пройдет на территории спортивного комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня, будет установлено три сцены — главная и две дополнительные. На них ежедневно будут давать многочасовые концерты разные артисты (всего на фестивале выступит более 200 звезд), а открытие и закрытие «Жары» запомнится гостям еще и красочным салютом, сообщает «РИА Новости».
«Мы готовим грандиозную программу: пять дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех», — отметила генеральный продюсер фестиваля Лена Боска.
Смотри (и читай) ниже галерею, в чем пришли звезды и яркие персоны на pre-party «Жары»! Обсуди в комментариях их образы вместе с нами!