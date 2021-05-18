«Самокаты-убийцы» ⟩ Несчастные случаи с электросамокатами в Эстонии растут с космической скоростью!
Сейчас статистика аварий в Эстонии участилась и причиной тому немоторизованный транспорт: электросамокаты, велосипеды и так далее.
Сейчас статистика аварий в Эстонии участилась и причиной тому немоторизованный транспорт: электросамокаты, велосипеды и так далее.
В этом году с пользователями электросамокатов произошло уже 30 дорожно-транспортных происшествий, и лишь несколько случаев произошли не по вине водителя легкового автомобиля. Если сюда добавить велосипедистов, картина будет еще печальнее. Например, вчера девять из одиннадцати человек пострадавших в ДТП были именно велосипедисты и пользователи электросамокатов.
Обычно причиной падения пользователей электроскамокатов является наезд на какой-нибудь камень, а в случае с велосипедистами это потеря управления на повороте или же столкновения с находящимися на дороге препятствиями, например как дорожный знак, ограждение и так далее,
- комментирует Вармо Рейн, начальник патруля Центра управления дорожным движением Северной префектуры.
Также большой процент пользователей электросамокатов находятся в состоянии опьянения на момент езды, что приводит к печальным случаям,
- добавляет он. «В ходе проверки у многих показало больше одной промилле алкоголя в крови», - говорит начальник патруля, что сильно нарушает основные моторные навыки и способность к контролю движения.
Смотрите видео, где запечатлены ДТП в Таллинне и Эстонии ЗДЕСЬ!