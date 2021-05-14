НАКОНЕЦ! ⟩ Анастасия Волочкова показала возлюбленного
Анастасия вот уже более полугода интригует подписчиков, публикуя снимки с бойфрендом по имени Олег и скрывая при этом его лицо. Наконец поклонники увидели, как выглядит мужчина, пишет «Стархит».
Анастасия вот уже более полугода интригует подписчиков, публикуя снимки с бойфрендом по имени Олег и скрывая при этом его лицо. Наконец поклонники увидели, как выглядит мужчина, пишет «Стархит».
Экс-прима Большого театра долго не афишировала личность возлюбленного жизнь, лишь рассказывала о том, как счастлива в новых отношениях. В исповеди на Premier Анастасия и Олег впервые поделились подробностями романа.
«У нас не было цели скрывать наши отношения, мы просто их не афишировали. Настал момент показать этого человека. «Олег, в студию!». Вот этот священный Олег. Мы с ним столько раз ругались, расставались и опять воссоединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане. Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится. Когда мы с ним ругались, он мне говорил: «Я только твоя няня, а не твой молодой человек». А я ему говорю: «Ты самая прекрасная няня на свете!» В дни, когда мы не спим в одной постели, Олег мне читает дистанционно. Как правило, это «Приключения Тома Сойера». И мне приятно, что он поет мне песенки на ночь», — рассказала Волочкова.
По словам Анастасии, если бы у них с Олегом родился ребенок, то он был бы самым красивым. Однако балерина считает, что уже исполнила миссию материнства — от первого брака у артистки растет дочь Ариадна.
Олег искренне восхищается Анастасией, но отмечает ее впечатлительность и наивность. «Настя — замечательный человек, как ребенок — ее одну нельзя оставлять надолго, потому что точно набедокурит. Она очень эмоциональный человек, не понимаю, как могу гасить эти всплески чувств уже столько времени», — отметил избранник балерины.