«Ребята, давайте жить дружно!» ⟩ Мониторинг: русские относятся к эстонцам лучше, чем эстонцы к русским

За последнее десятилетие уровень владения эстонским языком среди жителей другой национальности заметно улучшился. Кроме того, сократилась взаимная антипатия между представителями разной национальности. Однако, до сих пор прослеживается более негативное отношение со стороны людей, для которых эстонский язык является родным, по отношению к русскоязычным жителям страны.

Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник «Мониторинге интеграции-2020».

Русские относятся к эстонцам лучше, чем эстонцы к русским

При анализе отношения к разным языковым группам выяснилось, что жители другой национальности относятся к людям, для которых эстонский язык является родным, лучше, чем эстонцы относятся к говорящим на русском языке, передает ERR.

При этом в период с 2010 года отношение жителей Эстонии к близкому контакту с людьми с другим родным языком стало более благоприятным, независимо от национальной группы.

Так, жизнь по соседству с людьми, для большинства из которых родным языком является эстонский, в 2010 году положительно воспринимали 58%, а в 2020 году - уже 72% людей другой национальности. Среди эстонцев ничего не имеют против русскоязычных соседей 44% (в 2010 году их было всего 23%).

Более подробно о результатах интеграционного исследования читайте ЗДЕСЬ!



