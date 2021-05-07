Пт, 7.05.2021
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Видео ⟩ Женщина родила в самолете, не подозревая о том, что беременна: невероятное видео взорвало Сеть

Самолет British Airways ФОТО: BBC News

Девушка по имени Лавиния Маунг летела на отдых из Солт-Лейк-Сити в Гонолулу на Гавайях. Во время полета она преждевременно родила ребенка. Но «соль» в том, что девушка и не подозревала, что находится в положении. К счастью, на борту самолета оказался врач и три медсестры из отдела интенсивной терапии для новорожденных, которые помогли роженице.

Лавиния летела на отдых 28 апреля, когда на 29 неделе беременности родила малыша.

«Я даже не знала, что беременна, а потом Рэймонд (так женщина назвала сына - ред.) Появился ниоткуда», - рассказала Маунг.

Во время полета стюардессы начали спрашивать у пассажиров, есть ли среди них медики. Семейный врач Дейл Гленн как раз был на борту. Кроме него откликнулись три медсестры из отдела интенсивной терапии для новорожденных.

У них не было необходимого оборудования для оказания помощи при преждевременных родах, поэтому они использовали подручные средства: шнурки, чтобы перевязать пуповину, грелки из бутылок с подогретой в микроволновке водой.

А для измерения пульса новорожденного в ход пошли Apple Watch. Сразу после того, как самолет приземлился, маму и новорожденного отвезли в больницу.

Удивительное событие сняла на видео одна из пассажирок и опубликовала на своей странице в социальной сети. Сейчас ролик посмотрели более 14 миллионов раз.

@juliabernice

It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me

♬ original sound - Julia Hansen
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