Чт, 6.05.2021
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Во дают! Жители Тарту дорвались до клуба и устроили вечеринку

Pidutsev rahvas Genialistide klubis. ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami-loost

В Тарту в связи с послаблениями ограничений состоялась уличная вечеринка в культовом месте Genialistide Klubi. Клуб так воодушевился, что даже разместил фотографии происходящего в социальных медиа.

«На самом деле перед уходом люди просто на какое-то время собрались у выхода. Людей было немного и все происходило на открытом воздухе», - прокомментировал порталу Elu24 руководитель клуба Аллан Айнт.

Однако мужчина не знает, сколько всего человек они могут пускать в клуб. Кроме того, Айнт не понимает, почему комментаторы так разозлились на них.

«Мы все были закрыты, и наша сфера пострадала больше всех. Но не отрицаю, ситуация немного вышла из под контроля. Это фото было ошибкой. Мы виноваты, но впредь будем внимательнее», - прокомментировал руководитель.

По словам Айнта, он не появлялся в клубе около месяца, и они не планировали делать вечеринку, народ сам собрался.

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