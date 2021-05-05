Во дают! Жители Тарту дорвались до клуба и устроили вечеринку

«На самом деле перед уходом люди просто на какое-то время собрались у выхода. Людей было немного и все происходило на открытом воздухе», - прокомментировал порталу Elu24 руководитель клуба Аллан Айнт.

Однако мужчина не знает, сколько всего человек они могут пускать в клуб. Кроме того, Айнт не понимает, почему комментаторы так разозлились на них.

«Мы все были закрыты, и наша сфера пострадала больше всех. Но не отрицаю, ситуация немного вышла из под контроля. Это фото было ошибкой. Мы виноваты, но впредь будем внимательнее», - прокомментировал руководитель.