ЭТО КОШМАРНО! ⟩ В Турции закрыли отель из-за ставшего вирусным видео
На его территории прошла массовая вечеринка без соблюдения карантинных правил, пишет tourdom.ru.
На его территории прошла массовая вечеринка без соблюдения карантинных правил, пишет tourdom.ru.
Вечеринка по случаю Пасхи в отеле Bosphorus Sorgun в Сиде вызвала негативную реакцию местных жителей и властей. Сотни ее посетителей не соблюдали меры безопасности. О массовом мероприятии стало известно благодаря самим гостям комплекса, поделившимся в социальных сетях кадрами с весельем во время турецкого карантина.
Как пишет турецкое издание Antalya Hakkinda, вечеринка была приурочена к празднованию Пасхи. На кадрах, попавших в Интернет, запечатлены толпы веселящихся людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Индивидуальные средства защиты видны только у персонала. Выложенные в соцсетях ролики вызвали негативную реакцию среди турецкого населения, которое стало свидетелем шумной вечеринки во время локдауна.
Анталийские власти молниеносно отреагировали и приняли решение закрыть отель и аннулировать его сертификат безопасного туризма, сообщает турецкое издание. О том, что ждет находящихся в гостиничном комплексе отдыхающих, пока не сообщается. Добавим, с 29 апреля в Турции объявлен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. До 17 мая в стране с 19:00 до 05:00 действует комендантский час, местным жителям запрещено перемещаться между городами. Иностранные туристы могут спокойно доехать до своего отеля при наличии ваучера.