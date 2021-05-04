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ЭТО КОШМАРНО! ⟩ В Турции закрыли отель из-за ставшего вирусным видео

Вечеринка на турецком курорте ФОТО: скриншот видео

На его территории прошла массовая вечеринка без соблюдения карантинных правил, пишет tourdom.ru.

Вечеринка по случаю Пасхи в отеле Bosphorus Sorgun в Сиде вызвала негативную реакцию местных жителей и властей. Сотни ее посетителей не соблюдали меры безопасности. О массовом мероприятии стало известно благодаря самим гостям комплекса, поделившимся в социальных сетях кадрами с весельем во время турецкого карантина.

Как пишет турецкое издание Antalya Hakkinda, вечеринка была приурочена к празднованию Пасхи. На кадрах, попавших в Интернет, запечатлены толпы веселящихся людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Индивидуальные средства защиты видны только у персонала. Выложенные в соцсетях ролики вызвали негативную реакцию среди турецкого населения, которое стало свидетелем шумной вечеринки во время локдауна.

Анталийские власти молниеносно отреагировали и приняли решение закрыть отель и аннулировать его сертификат безопасного туризма, сообщает турецкое издание. О том, что ждет находящихся в гостиничном комплексе отдыхающих, пока не сообщается. Добавим, с 29 апреля в Турции объявлен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. До 17 мая в стране с 19:00 до 05:00 действует комендантский час, местным жителям запрещено перемещаться между городами. Иностранные туристы могут спокойно доехать до своего отеля при наличии ваучера. 

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