ЭТО КОШМАРНО! ⟩ В Турции закрыли отель из-за ставшего вирусным видео

Вечеринка по случаю Пасхи в отеле Bosphorus Sorgun в Сиде вызвала негативную реакцию местных жителей и властей. Сотни ее посетителей не соблюдали меры безопасности. О массовом мероприятии стало известно благодаря самим гостям комплекса, поделившимся в социальных сетях кадрами с весельем во время турецкого карантина.

Как пишет турецкое издание Antalya Hakkinda, вечеринка была приурочена к празднованию Пасхи. На кадрах, попавших в Интернет, запечатлены толпы веселящихся людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Индивидуальные средства защиты видны только у персонала. Выложенные в соцсетях ролики вызвали негативную реакцию среди турецкого населения, которое стало свидетелем шумной вечеринки во время локдауна.