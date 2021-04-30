ВИДЕО ⟩ Влюбленная красавица-Бьянка после перерыва представила горячий клип «ПрЫкольно»

«Я очень сильно влюбилась, поэтому ко мне пришла в голову такая песня. Лиричные куплеты передают все мои эмоции от этих чувств. Так же я хотела, чтобы во время концертов под эту песню было крутое dance-шоу, поэтому я добавила динамичные припевы под «трушу дупою прикольно» на украинском языке. Мои поклонники очень просили сделать трэк в стиле «Про лето» с использованием народных инструментов, поэтому я добавила в аранжировку баян и балалайку. В совокупности получилась очень интересная коллаборация, которая непременно найдет отклик у слушателей», - пишет Бьянка.