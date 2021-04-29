ВИДЕО ⟩ Литва готовится победить на «Евровидении-2021»: их чумачечая группа The Roop уже заставила плясать весь мир

В этом году, согласно правилам конкурса, прошлогоднюю песню отправить нельзя и исключений не делалось, поэтому был проведен национальный отбор и в Литве, который победили те же - The Roop с хитом «Дискотека». Первое место пока что им не прогнозируют, но на данный момент идет опрос среди фанатов конкурса, и они прогнозируют группе пятое место, и в этом случае Литва покажет наилучший результат за всю историю участия в конкурсе. Букмекеры более скептичны и пока что прогнозируют литовской группе третье место в первом полуфинале и 8 в финале.

Уку Сувисте из Эстонии, кстати, не такой уж и счастливчик, как в песне. В момент написания материала опустился в финале на последнее - 39 место из 39 возможных, во втором полуфинале - 15 место из 17 возможных. Это еще и означает, что в финале мы, скорее, будем болеть за Украину, Россию и Литву, чем за нашего Уку, потому что его там даже не увидем. Букмекеры так сильно ошибаются редко.

А литовские парни из группы The Roop представили студийную песню своей евровизионной «Дискотеки» в этом году. Получилось очень сильно, до мурашек по коже, такую музыку захочется послушать еще и еще в машине. Кстати, именно эта песня откроет конкурс «Евровидение» после года перерыва.

Интересные факты о группе:

The Roop - литовская группа, играющая в стиле поп/рок, из Вильнюса, с отличительной атмосферой вечеринок и стремлением к культовым танцевальным движениям.

В состав группы входят певец Вайдотас Валюкявичюс, барабанщик Робертас Баранаускас и гитарист Мантас Банишаускас, которые дополняют творчество The Roop своими разными вкусами и жизненным опытом.

Любимый сыр литовских артистов - веганский;

Если бы вы могли путешествовать во времени, куда бы отправились? В прошлое, в период расцвета барокко;

У Вайдотаса две кошки, у Робертаса одна собака, а у Мантаса нет домашних питомцев

Что было раньше: яйцо или курица? Амеба