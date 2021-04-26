Абсолютно безопасен: Киркорову могут снова разрешить въезжать в Литву?

Представители службы безопасности Литвы не смогли доказать в суде, что запрет на въезд певца Филиппа Киркорова в страну жизненно необходим. У них не оказалось ни единого документа, свидетельствующего о том, что российский поп-король нарушил какие-либо законы и должен быть внесен в список нежелательных лиц. Об этом журналистам рассказал личный юрист артиста Александр Добровинский.

Он отметил, что избрал верную тактику, когда ринулся оспаривать ранее вынесенное решение.

«У них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Киркорова в Литве. Это подрывает всю систему, выстроенную литовским МИДом, который заявил, что он или его песни угрожают безопасности страны. Таким образом, мы поставили суд перед дилеммой: идти против МИДа, но за правду, или наоборот», — цитирует специалиста ТАСС.

Александр Добровинский добавил, что будет делать все возможное и невозможное для отмены запрета на въезд.

«Я уверен, что нельзя запретить народную любовь к творчеству Филиппа в угоду политике!» — заключил официальный представитель именитого артиста.

Ранее сообщалось, что решение о внесении Филиппа Киркорова в черный список 19 января 2021 года вынес департамент миграции Литвы по требованию МИД страны. Изначально сообщалось, что Вильнюс не устраивает позиция артиста по вопросу присоединения Крыма к России. Власти республики сочли, что певец представляет реальную угрозу нацбезопасности.



