ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Zivert раньше была танцовщицей go-go в клубах: архивные фото

В ночном заведении Юлия (настоящее имя певицы) танцевала в ярких и откровенных нарядах (а иногда и без них).

Интересно, что ранее в интервью певица признавалась, что ее путь к популярности был тернистым – девушка долгое время работала стюардессой и не имела ничего общего со сферой шоу-бизнеса. Еще об одной своей профессии Юлия никогда не рассказывала.

Фото, на которых запечатлена Zivert, появились в Instagram-аккаунте, где обычно публикуются архивные фото звезд. Эти кадры были сделаны в 2011 году, на них артистке примерно 21 год.



