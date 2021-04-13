Вт, 13.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Zivert раньше была танцовщицей go-go в клубах: архивные фото

Zivert ФОТО: Instagram

Известная российская певица Zivert оказалась бывшей танцовщицей go-go. Еще до того, как артистка стала популярной, она выступала в московском клубе "Империя", сообщает Telegram-канал "Звездач", пишет Сегодня.

В ночном заведении Юлия (настоящее имя певицы) танцевала в ярких и откровенных нарядах (а иногда и без них).

Интересно, что ранее в интервью певица признавалась, что ее путь к популярности был тернистым – девушка долгое время работала стюардессой и не имела ничего общего со сферой шоу-бизнеса. Еще об одной своей профессии Юлия никогда не рассказывала.

Фото, на которых запечатлена Zivert, появились в Instagram-аккаунте, где обычно публикуются архивные фото звезд. Эти кадры были сделаны в 2011 году, на них артистке примерно 21 год.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back