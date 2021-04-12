Эстонские знаменитости благодарят своих родителей за вакцинацию во времена СССР

Роберт Линна ФОТО: Промо

Согласно Эстонской государственной программе иммунизации, дети с младенчества вакцинируются от 12 инфекционных заболеваний, от распространения которых могут быть серьезные последствия. Эти заболевания: туберкулез, вирус гепатита B, ротавирусная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофилия, вирус папилломы человека, корь, эпидемический паротит и краснуха. Детей вакцинируют с раннего возраста, потому что заболеть может даже младенец, а часть болезней от которых вакцинируют, могут проходить тяжело именно у младенцев, 1

– говорит Ирина Филиппова, специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья.

Она привела в пример коклюш, который младенцы могут переносить очень тяжело. Также гепатит B у младенцев или детей младшего возраста может привести к хроническому гепатиту, а ротавирус может вызвать очень тяжелое воспаление кишечника у младенцев и детей младшего возраста.

Показатель охвата вакцинацией используется для оценки возможностей системы здравоохранения и доступности первичной медицинской помощи. В Эстонии вакцинированы в соответствии с планом иммунизации почти 91% детей 2-х летнего возраста и 94% детей в возрасте от 7 месяцев до 14 лет.

Вакцинация - очень эффективный и безопасный способ защитить ребенка от серьезных инфекционных заболеваний. Благодаря широкой вакцинации многие инфекционные заболевания исчезли или были взяты под контроль. Каждый родитель помогает защитить детей, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показаниям, путем вакцинации своего ребенка, 1

– говорит Филиппова.

Своих детей решил вакцинировать и Март Майдре. «Люди могли бы поразмыслить, для чего нужна вакцинация. Это не столько для других, сколько для себя. Вакцинация помогла моим детям остаться здоровыми - простейшее доказательство того, почему это необходимо сделать,» - сказал отец актрисы Рийны Майдре.

Рийна Майдре ФОТО: Промо

Актер Эдуард Теэ также поделился своим опытом, родители решили вакцинировать его в детстве, за что он очень благодарен.

Большое внимание уделялось здоровью детей. Конечно, все необходимые вакцины были сделаны вовремя. Все, что делает врач, он делает для здоровья вашего ребенка. Медицина веками развивалась для предотвращения и лечения заболеваний. Медицина заслуживает нашего доверия, 1

– говорит отец Эдуарда Теэ.

Эдуард Теэ ФОТО: Промо

Вакцины очень эффективны

«Вакцинация – близкий к естественному способ выработки иммунитета. Вакцинация дает такой же иммунитет, как и после начала инфекционного заболевания, но без рисков и неприятностей, связанных с самой болезнью,» - пояснила главный специалист отдела инфекционных болезней Департамента здоровья, добавив, что вакцинация не наносит вреда иммунной системе и не вызывает инфекционное заболевание.

По словам Филипповой, эффективность вакцин оценивается на основании того, у скольких людей, прошедших вакцинацию, вырабатываются защитные антитела и у скольких заболевание предотвращается.

Благодаря вакцинации распространенность некоторых инфекционных заболеваний снизилась или они пропали совсем. Большинство детских прививок вызывают иммунитет у 95–99% вакцинированных. Вакцина против коклюша (примерно 85%) и вакцина против туберкулеза (до 80%) имеют несколько меньшую эффективность. Даже если ребенок, который был вакцинирован от болезни, страдает этим заболеванием, болезнь протекает намного легче, чем у непривитого ребенка, 1

– пояснила Филиппова.