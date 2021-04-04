Видео ⟩ «Она напала на меня с ножом!»: сын Тома Хэнкса обвиняет свою бывшую девушку в нападении

30-летний Чет Хэнкс обвинил свою бывшую девушку Киану Паркер в агрессии. Хэнкс снял на видео и опубликовал последствия нападения, пишет RUS.TVNET.lv.

«Ты угрожала мне ножом?» - спрашивает Хэнкс у Паркер на видео. Затем женщина выхватывает телефон из его рук и выключает камеру.

Во втором видео Чет показал, что у него идет кровь из головы. «Этот с**а напала на меня с ножом», - сказал Хэнкс.

«Нет, я этого не делала. Ты толкнул меня!», - слышны женские крики. В более позднем видео мужчина предоставил больше информации о токсичных отношениях.

«Она злится, потому что я поймал ее на воровстве. Она воровала мои деньги. Хотела взять мои кредитные карты», - сказал Хэнкс. 1

В январе этого года Киана подала запретительный судебный приказ на приближение против Хэнкса, утверждая, что он неоднократно вел себя неадекватно и агрессивно. Киана утверждала, что однажды Чет схватил ее за руку и агрессивно потащил через комнату, когда она пыталась пойти за едой.

Чет отверг обвинения и сказал, что не знал, что девушка подала на него в суд. Киана сказала, что никто не поверит ее истории, потому что она обычная женщина, а он - сын Тома Хэнкса.