ВИДЕО ⟩ Известный блогер-миллионник устроил серьезное ДТП в центре Москвы

По данным СМИ, автомобиль, за рулем которого был Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади.

Сам блогер заверяет, что за рулем спорткара Audi RS 6 Avant был его друг. Причем уточняется, что спорткар подрезал внедорожник, который скрылся с места аварии.

Очевидцы догнали водителя и тот объяснил, что в салоне был ребенок, и он спешил.

По первоначальной информации, в аварии серьезно пострадала 40-летняя автомобилистка Volkswagen. Сообщалось, что она скончалась, но департамент транспорта уточнил: женщина в тяжелом состоянии в реанимации.

Движение в центре Москвы было серьезно затруднено, но сейчас полосу расчистили.

Ксения Собчак у себя в Telegram-канале рассказала, что авария произошла недалеко от места ДТП с участием Михаила Ефремова. Там же на месте был замечен адвокат актера Пашаев.

По данным нашего источника, за рулем Volkswagen была 41-летняя Мария А. Сейчас она находится в реанимации.

В интервью 360 адвокат пострадавшей в аварии с Ефремовым стороны Александр Добровинский пообещал предоставлять интересы женщины за рулем Volkswagen.

– уточнил адвокат.

Уже известно, что автомобиль виновника аварии был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала 2021 года спорткар совершил более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее Эдвард Бил отрицал, что был в машине в момент аварии, заявив, что за рулем транспортного средства находился его друг, а сам он приехал на место ДТП позднее. Однако недавно попавшее в сеть видео, доказывает обратное. Случайные очевидцы трагедии запечатлели, как Бил выходит из своей Audi синего цвета.

Сейчас по факту крупного ДТП проводится проверка. Эдвард, чье настоящее имя Эдуард Биль, уже прошел медицинское освидетельствование. По информации СМИ, парень был абсолютно трезв в момент задержания. Сам ютубер в своих социальных сетях неоднократно признавался, что ведет трезвый образ жизни. Дело в том, что родители звезды страдали алкогольной зависимостью, и он решил, что не пойдет по этому пагубному пути.

По результатам освидетельствования, Эдвард Бил был трезв в момент аварии. Результаты анализа крови на наркотики будут готовы позже.

Видео аварии смотрите ЗДЕСЬ!



