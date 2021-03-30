Зависть? ⟩ Любовную историю, за которой следила вся Эстония, пытаются разрушить

Звездная пара Эстонии - Джастин и Трийну Лийс МакНэрн (ранее Эпнер) с весны прошлого года под вниманием СМИ и фанатов. Джастин, австралиец, переехавший в Эстонию в декабре, сделал предложение Трийну Лийз в феврале и тем самым опроверг сплетни злых языков о том, что роман, начавшийся как отношения на расстоянии, закончен.

Подруга детства Трийну Лийз - Кристина Сууроя не может следить за действиями пары, поскольку ее везде блокируют. «Меня заблокировали обе стороны», - подтвердила женщина в ходе онлайн передачи на сайте Sky.ee.

Некоторые заявления, сделанные во время той же передачи, заставили Джастина схватить телефон и добиться справедливости. «Кристина пыталась сказать, что однажды ночью была пьяна и была заблокирована, потому что стала выражать свое мнение», - подытожил Джастин разговор Кристины. По словам Сууроя, она написала Джастину, что Трийну Лийз - лгунья. «На пьяную голову я не думаю, что говорю», - сказала Сууроя.

Однако, по словам Джастина, Сууроя не упомянула важные детали. «Кристина, это было не так, и ты знаешь, что это не так! На самом деле она написал мне очень личную информацию о Трийну Лийз, чтобы поссорить нас», - объяснил австралиец, которому была известна эта информация.

Джастин продолжил с обвинениями: «Ты была пьяна, и ты явно пыталась поссорить меня и Трийну, надеясь, что это сможет разлучить нас. Она пыталась рассказать историю, которая была очень личной, и это было издевательством».

Блогер и ТВ-персона Кристина Сууроя на 23-летии ночного клуба Hollywood. ФОТО: Rauno Liivand/Harry Tiits

Джастин также пропустил сравнение, которым Сууроя описала их отношения как «супер плохие», подобным тем, что в американском реалити-шоу «90 дней помолвки».

«Меня не беспокоит то, что ты говоришь о нас, но, учитывая, как много над тобой издевались в детстве и что ты считаешься в Эстонии видной персоной в деле борьбы с травлей - я ожидаю, что, наоборот, ты должна подавать пример достойного поведения», - критикует Джастин, назвав Кристину подстрекательницей. «Двигайся дальше!» - порекомендовал он Сууроя.

По словам Джастина, с Кристиной было чуть ли не в письменной форме согласовано, что она больше не будет говорить о них. «Эта тема все еще поднимается в ее интервью. Ты просто все время упоминаешь нас, это уже походит на зависимость, почему ты должна все время говорить о нас», - удивляется молодой мужчина.

Джастин также недоволен подругой Кристины - радиоведущий Бригитте Сюзанне Хунт, у которой был секретный план свести Кристину и МакНэрна. «Бригитте хотела пригласить меня выступить на день рождения Кристины, но я не знал, что это было для Кристины. Если бы я знал, я бы ни в коем случае не пошел», - сказал Джастин, который уверен, что Хунт прекрасно знала, что стриптизер не ладит с именинницей.

Кристина, в свою очередь, объяснила Elu24, что Джастин неправильно все понял и что она не планирует разделять звездную пару. «Трийну лгала о некоторых вещах, поэтому я и написал Джастину на пьяную голову, что она часто лжет и всему, что говорит Трийну, нельзя верить», - уточнила Сууроя. По словам блогера, ее сообщения не имели отношения к отношениям Джастина и Трийну. Письменное соглашение, о котором Джастин упомянул в сторис в Instagram, было подписано между Трийну Лийз и Сууроя посредством SMS. По просьбе Трийну Лийз было решено, что ни одна из сторон не будет использовать колкости в адрес друг друга. «Я не планировала говорить о них, просто Бригитте спросила меня», - пояснила Кристина, почему эта тема обсуждалась во время трансляции онлайн передачи.



