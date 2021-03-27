Спасатели нашли тело основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого

Специальная бригада несколько дней искала тело рокера на берегу Москвы-реки, но безуспешно. Накануне специалисты сообщили, что решили приостановить работу в ночное время. Сегодня же подтвердилась версия следствия — стало известно, что Александр Липницкий провалился под лед.

Напомним, трагедия произошла в четверг. Знаменитый артист вышел погулять на лыжах в районе подмосковного поселка Николина Гора. По предварительной версии, сначала под лед провалилась его собака, которую он попытался спасти, а затем и сам основатель группы «Звуки Му».

По словам очевидцев, в районе реки были слышны крики. На место трагедии сразу же приехал сын звезды, который вместе с волонтерами пытался найти пропавшего мужчину, и только чуть позже он узнал, что на самом деле пропавший — его отец.



