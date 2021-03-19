Вс, 21.03.2021
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СКАЗКА! ⟩ Пока мы тут чихаем и кашляем, у эстонского певца гремит-гуляет свадьба в Дубае

Певец из группы Noorkuu Рейн Кахро поженился со своей давней возлюбленной в разгар пандемии в Дубае.

Летом состоялась помолвка, а свадьбу пара сыграла уже 12 февраля, но общественность об этом узнала лишь сегодня. Всё благодаря социальным сетям. 

Супругой Рейна Кахро стала персональный тренер и специалист по питанию Моника, которая взяла фамилию мужчины. Девичья фамилия женщины - Сооп. 

На данный момент они вместе уже 4 года. 

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