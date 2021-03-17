Смертельный рок: пять актеров, которые повторили трагические судьбы своих героев

Многие актеры отказываются играть персонажей, которым по сценарию суждено умереть, и это суеверное отношение к ролям можно объяснить — в истории кино артисты не раз повторяли судьбы своих героев, пишет Пятый канал.

Игорь Тальков

Певец Игорь Тальков был застрелен во время концерта — ему было всего 34 года. И день его трагической гибели совпал с датой съемок эпизода в фильме «За последней чертой», в котором его герой погибает от смертельного выстрела. Сцену снимали 6 октября 1990 года в Ленинграде, а 6 октября 1991-го легендарного музыканта не стало. Споры о причинах расправы над артистом не утихают до сих пор — журналисты и коллеги Талькова продолжают выдвигать все новые версии.

Василий Шукшин

Писатель, актер, режиссер Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет из-за сердечного приступа. Его бездыханное тело обнаружил на теплоходе «Дунай» друг и коллега Георгий Бурков. Незадолго до кончины Василий Макарович сыграл роли двух персонажей с трагической судьбой. В собственной картине «Калина красная» и в фильме «Они сражались за родину» герои Шукшина гибнут. В последнем, еще не завершенном на момент смерти Шукшина фильме, покойного пришлось доигрывать Юрию Соловьеву.

Леонид Быков

Звезда советского кино и любимец зрителя Леонид Быков ушел из жизни в 50 лет, следом за своим героем из фильма «Аты-баты, шли солдаты». Персонаж актера и режиссера картины Виктор Святкин погиб под танком, а артист — за рулем автомобиля. Быков возвращался с дачи — в попытке обогнать едущий впереди трактор он выехал на встречную полосу и не смог избежать столкновения с грузовиком.

Анатолий Папанов

Герой Анатолия Папанова в фильме «Время желаний» Владимир Лобанов умер от сердечного приступа. Спустя три года после выхода картины его судьбу повторил и знаменитый артист. Жарким днем 5 августа 1987 года в перерыве между съемками картины «Холодное лето 53-го» актер приехал домой и решил принять освежающий душ — там и был найден мертвым страдавший проблемами с сердцем Папанов. Закончить работу над фильмом Анатолий Дмитриевич не смог. Ему было 64 года.

Брэндон Ли