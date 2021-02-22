ГОРЬКО! ⟩ Горячо и страстно: видео первого поцелуя сыгравших свадьбу Джигурды и Анисиной
Прославленная фигуристка во второй раз стала супругой эпатажного шоумена, пишет Пятый канал.
Прославленная фигуристка во второй раз стала супругой эпатажного шоумена, пишет Пятый канал.
Актер и шоумен Никита Джигурда в очередной раз женился. Его избранницей стала все та же робкая красавица, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина.
Церемония состоялась в Грибоедовском загсе Москвы 22 февраля.
На торжество пришло много звездных гостей. В их числе скандальный адвокат Эльман Пашаев, певица и телеведущая Милена Дейнега и шоумен Ливан Тодуа.