Пн, 22.02.2021
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ГОРЬКО! ⟩ Горячо и страстно: видео первого поцелуя сыгравших свадьбу Джигурды и Анисиной

Свадьба Джигурды и Анисимовой ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Прославленная фигуристка во второй раз стала супругой эпатажного шоумена, пишет Пятый канал.

Актер и шоумен Никита Джигурда в очередной раз женился. Его избранницей стала все та же робкая красавица, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина. 

Никита Джигурда и Марина Анисимова поженились ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Церемония состоялась в Грибоедовском загсе Москвы 22 февраля.

На торжество пришло много звездных гостей. В их числе скандальный адвокат Эльман Пашаев, певица и телеведущая Милена Дейнега и шоумен Ливан Тодуа.

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